Confirmat: Decisió d'última hora del Vaticà amb el Papa Francisco

El Papa Francisco ja ha rebut l'alta hospitalària i ara totes les mirades se centren en on i com continuarà amb la seva recuperació. La seva aparició, que va tenir lloc aquest cap de setmana, denota que encara necessita cures i que el seu estat de salut continua sent una mica delicat. Per això, des del Vaticà han decidit prendre una contundent decisió d'última hora.

L'objectiu principal del Vaticà és protegir al màxim possible el Pontífex. Per aconseguir-ho, l'apartament del Papa Francisco a la residència de Santa Marta s'ha convertit en un autèntic “búnquer”. Després de rebre l'alta hospitalària, s'han imposat diverses estrictes mesures d'aïllament a la llar del Papa Francisco, segons La Razón.

Només un petit grup de persones amb autorització podrà accedir a la zona. Mentrestant, el Pontífex, de 88 anys, inicia la seva recuperació des del caliu de la seva llar amb la finalitat de superar la pneumònia bilateral que el va mantenir ingressat durant 38 dies.

El Papa Francisco emociona amb la seva sortida de l'hospital

Només passaven dos minuts del migdia quan la silueta del Papa Francisco va aparèixer en una de les habitacions del centre mèdic. En cadira de rodes, amb el rostre inflat, però somrient, el Papa va saludar i va beneir la multitud congregada a les portes de l'hospital. Durant la seva breu aparició, va aixecar el polze en senyal de victòria i va estrènyer la seva mà dreta en un gest de fortalesa.

Tot això després d'haver superat moments crítics en què la seva vida va córrer perill. El Pontífex no tenia previst parlar, però l'emoció del moment el va portar a dirigir-se a les més de 3.000 persones que l'aclamaven. “Gràcies a tots!”, va exclamar amb veu ronca i dificultats per respirar, però amb millor dicció que la que va tenir fa setmanes.

Un dels moments més especials va ser quan va reconèixer entre la multitud a Carmela Mancuso, una calabresa de 78 anys que ha resat cada dia per ell durant el seu ingrés. “Veig aquesta senyora amb les flors grogues. Brava!”, va exclamar, tancant així el seu breu discurs de només 90 segons.

Minuts després, el Papa Francisco va abandonar l'hospital en un Fiat 500L. Abans de tornar al Vaticà, va parar a la Basílica de Santa María la Major per resar davant la imatge de la Salus Populi Romani. Una icona a la qual acudeix durant els moments més difícils del seu Pontificat.

Una recuperació que segueix el seu curs

Ja al Vaticà, va començar el seu període d'aïllament a la residència de Santa Marta, amb mesures de seguretat per evitar riscos en el seu procés de recuperació. Durant les pròximes setmanes, l'accés a la segona planta de la residència estarà restringit al màxim. D'aquesta manera, es garantirà la tranquil·litat i el descans del Sant Pare mentre combat la infecció polimicrobiana que encara pateix.

Amb una agenda reduïda i l'atenció mèdica constant, el Papa Francisco afronta ara un desafiament diferent. El de la paciència i la recuperació, en un ‘búnquer’ disposat per protegir la seva salut. Mentrestant, el món sencer continuarà resant per ell.