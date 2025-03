Comunicat urgent sobre l'estat de salut del Papa Francisco: ‘Necessita tornar a…’

La salut del Papa Francisco continua sent un assumpte important al Vaticà. Encara que ja ha rebut l'alta hospitalària, la seva recuperació encara requereix temps i cures. En la seva recent aparició pública ja es van poder veure alguns signes de millora, però també es va evidenciar que encara enfronta desafiaments físics.

El Pontífex, de 88 anys, va estar hospitalitzat durant 38 dies a causa d'una pneumònia bilateral. Al llarg de tot aquest temps, s'han pres precaucions extremes per protegir el seu benestar. Ara, després de tornar a la seva residència, han informat de quina és l'última hora sobre el seu delicat estat de salut.

La recuperació del Papa Francisco és vigilada de prop: “Necessita tornar a aprendre a parlar”

El cardenal Víctor Manuel Fernández va explicar que “el Papa està molt bé, però l'oxigen d'alt flux ho resseca tot. Necessita tornar a aprendre a parlar, però el seu estat físic general és el mateix d'abans”. El tractament que segueix el Pontífex, encara que és necessari, ha afectat la seva capacitat vocal i li ha causat molèsties, segons informa La República.

El Vaticà ha decidit extremar les precaucions i ha convertit el seu apartament a la residència de Santa Marta en un autèntic “búnquer”. Només un grup reduït de persones amb autorització podrà accedir a la zona. Aquesta mesura busca evitar qualsevol risc que pugui comprometre la seva recuperació.

Durant la seva hospitalització, el Vaticà només va publicar un breu àudio en què la seva veu sonava debilitada. No obstant això, en la seva última aparició, encara que el seu to continuava sent ronco, la seva dicció havia millorat lleugerament. La seva condició encara és delicada, però l'atenció mèdica constant li permetrà avançar a poc a poc.

Un retorn ple d'emoció

El passat cap de setmana, el Papa Francisco va fer la seva primera aparició després de rebre l'alta. En cadira de rodes, amb el rostre inflat, però amb un somriure, va saludar les persones que es van congregar a l'hospital. Va aixecar el polze en senyal de victòria i va beneir la multitud que l'aclamava.

No estava previst que parlés, però l'emoció el va portar a dirigir-se als presents, amb veu dèbil i pausada, va exclamar: “Gràcies a tots!”. Un dels moments més emotius es va produir quan va reconèixer entre la multitud una dona que havia resat per ell. En veure-la, li va dedicar unes paraules d'agraïment “Veig aquesta senyora amb les flors grogues ¡Brava!”.

Després de la seva sortida, va fer una breu parada a la Basílica de Santa María la Major. Allà, va resar davant la imatge de la Salus Populi Romani, una icona a la qual acudeix en els moments més difícils. Posteriorment, va tornar al Vaticà, on va començar el seu període d'aïllament per continuar amb la seva recuperació.

Ara, amb una agenda reduïda i un seguiment mèdic permanent, el Papa afronta un nou repte. La paciència i el descans seran claus en aquest procés. Mentrestant, el món continua pendent de la seva evolució i resant per la seva ràpida recuperació.