Ningú esperava la decisió del rei Felip amb les víctimes de la DANA de València

El rei Felip ha tornat a emocionar tothom amb la determinació que ha pres amb els afectats per la DANA: tornar a València. Concretament, aquest mateix dimecres, s'espera que el rei acudeixi a la plaça de toros per gaudir d'una correguda amb tints solidaris.

La presència del rei en aquest esdeveniment taurí és un gest de solidaritat i suport cap a aquells que van patir les conseqüències d'aquesta catàstrofe natural. Tal com s'ha sabut, la visita és de caràcter privat i simbolitza com Felip continua vinculat amb els damnificats.

El rei Felip emociona amb el seu gest amb els afectats per la DANA

Tot està llest perquè València visqui el seu gran dia aquest dimecres 19 de març amb la crema de les Falles. Però abans de veure cremar els monuments que han envaït els carrers durant quatre dies, el rei Felip té una cita ineludible. Una cita on els afectats per la DANA són els protagonistes.

La decisió que ha pres el rei amb les víctimes de la DANA és tornar a València en un viatge privat per veure una correguda. Avui, el cos de la capital del Túria acollirà els mestres Ramón Collado i Borja Jiménez dins del marc de la Fira de Falles. Es tracta d'un esdeveniment amb tints solidaris on el record de les víctimes de la DANA estarà molt present.

De fet, 3.500 afectats podran assistir a la correguda de toros de manera gratuïta gràcies a les entrades que la Diputació de València ha entregat. Juntament amb tots ells estarà el rei Felip qui visitarà per primera vegada la plaça de toros de València. Un acte, sens dubte, ressenyable, que posa en relleu la implicació del rei amb els damnificats.

Aquest viatge es produeix una setmana després que el rei Felip i Letícia trepitgessin de nou València. El motiu d'aquella visita va ser reunir-se amb diverses organitzacions per conèixer com anaven les tasques de reconstrucció. Els reis van ser rebuts entre víctors i aplaudiments demostrant així com d'agraït està el poble valencià per tot l'afecte que han rebut.

El rei Felip no oblida els afectats per la DANA

La primera visita del rei Felip a Paiporta després de la DANA va quedar marcada per sempre en l'actual cap d'Estat. En aquella ocasió, els ciutadans van increpar la seva presència, però ell, lluny de marxar, es va quedar a escoltar els testimonis de les víctimes.

La seva temprança i saber fer van demostrar que a Felip el va afectar molt els testimonis del que va succeir aquell 29 d'octubre. Des de llavors, la implicació de Casa Reial amb València ha estat constant. Tant ell com Letícia han viatjat a la capital del Túria en nombroses ocasions, fins i tot de la mà de les seves filles.

També van estar presents en el funeral que es va organitzar pels difunts i han demostrat el seu suport constant. La reina, de fet, ha lluït en els seus estilismes peces i joieria realitzada per alguns dels afectats per la DANA.

Ara, el rei Felip torna a tenir un bonic gest trepitjant per primera vegada el cos del carrer Xàtiva en un dia especial. Aquesta mateixa nit donarà fi la festa gran de València amb la crema de les Falles. Unes festes marcades per la pluja, però que, com resa el lema d'aquest any, no ha pogut apagar el foc dels valencians.

Així les coses, s'espera que Felip comparteixi graderia amb aquests 3.500 afectats per la DANA que han estat convidats per veure la feina. Un moment molt emotiu que servirà d'homenatge a les víctimes i de reconeixement a la lluita dels supervivents.