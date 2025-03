Es confirmen els pitjors rumors sobre Shakira i Antonio de la Rúa: Piqué ja ho sabia

Després de la seva ruptura amb Gerard Piqué, Shakira ha mostrat públicament una gran tristesa, mostrant-se dolguda per la infidelitat que ell va tenir amb Clara Chía. La cantant, qui s'havia entregat completament a la seva relació amb el futbolista, semblava ser víctima d'una traïció.

Tanmateix, el que pocs recorden és que la situació no va ser tan diferent per al seu ex, Antonio de la Rúa, a qui Shakira també li va ser infidel en el seu moment. La relació entre Shakira i Antonio de la Rúa va acabar fa més de deu anys.

Es confirmen els pitjors rumors sobre Shakira i Antonio de la Rúa

El final de la seva relació no va ser amistós; la cantant es va enamorar de Gerard Piqué, deixant enrere una història que semblava destinada a l'èxit. Tanmateix, aquesta mateixa història va tenir un gir inesperat quan la infidelitat de Shakira amb Piqué va ser confirmada.

La notícia del "wakarumor" a Barcelona encara ressona en la memòria col·lectiva, quan la cantant va negar estar amb el futbolista mentre seguia vinculada amb Antonio. Aquells temps de mentides i enganys van marcar una ruptura que semblava definitiva.

No obstant això, com sol succeir en les relacions, el temps porta amb si segones oportunitats. De forma sorprenent, i després de més d'una dècada, Antonio de la Rúa ha tornat a la vida de Shakira.

El curiós és que el seu retrobament no ha estat exclusivament per motius personals, sinó laborals. Segons les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez, l'empresari argentí ha tornat a treballar amb la cantant com el seu mànager.

Aquest retorn ha desfermat especulacions de tota mena, amb alguns mitjans apuntant a la possibilitat d'una reconciliació amorosa. Tot això, després que Shakira passés per una dura separació amb Gerard Piqué, el pare dels seus dos fills.

"Hem descobert que el té contractat, que torna a treballar una altra vegada amb el seu ex Antonio de la Rúa. A qui li va posar les banyes amb Gerard Piqué", van compartir Laura Fa i Lorena Vázquez en el programa Col·lapse de TV3.

La nova vida de Shakira després de la separació de Gerard Piqué

La tornada d'Antonio no només està vinculada als negocis, sinó també al retrobament d'ambdós en esdeveniments recents, com el concert de Shakira a Buenos Aires. Aquesta reaparició ha deixat clar que, en l'àmbit professional, les segones oportunitats existeixen.

Serà necessari esperar a veure si, amb el pas del temps, alguna cosa més es desenvolupa entre ells en el terreny sentimental. I és que, per ara, tot sembla centrat en l'àmbit dels negocis.