Emoció a la Zarzuela: això és el que li criden al rei Felip quan surt al carrer

La Zarzuela s'ha vist sorpresa per la reacció que ha provocat el rei Felip entre els ciutadans de València. L'actual cap d'Estat ha tornat a la capital del Túria just quan aquesta es prepara per a la celebració de les Falles. Al seu pas, els carrers s'anaven inundant al crit de "guapo" i "gràcies", en un ambient festiu molt diferent del viscut després de la DANA.

Durant el recorregut, Felip, acompanyat de Letícia, va rebre tant salutacions, com floretes i mostres d'agraïment. El poble valencià no oblida la seva implicació després del temporal del 29 d'octubre, encara que en la seva primera visita després de la riuada van ser vilipendiats. Ara el sentiment és diferent i des de la Zarzuela celebren aquestes mostres d'afecte a la institució.

El rei Felip rebut a crits després de sortir de la Zarzuela

El rei Felip va abandonar les instal·lacions de la Zarzuela per emprendre viatge a València acompanyat de Letícia. A dos dies que comencin de manera oficial les Falles 2025, la capital del Túria es troba preparada per a la seva festa gran. No obstant això, malgrat l'ambient festiu, la presència dels reis no estava relacionada amb les Falles.

Més aviat en conèixer de prop com van els treballs de rehabilitació després del pas de la DANA. En el seu recorregut, el rei Felip va ser rebut al crit de "guapo" i "gràcies" pel poble valencià que s'agombolava als carrers. No han estat pocs els ciutadans que han volgut rebre els reis de nou a València, la majoria d'ells joves.

Fregant el migdia, el rei Felip i Letícia van arribar a la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. Allà es van reunir amb diverses organitzacions encarregades de les tasques de reconstrucció en les zones afectades pel temporal. Malgrat que València està immersa en la seva festa gran, els reis no van descuidar les seves obligacions amb el poble valencià.

Es van centrar a conèixer sobre el terreny com va la rehabilitació i les gestions després de la riuada. D'acord amb aquesta implicació, els valencians li van cridar "gràcies, gràcies" al rei Felip mentre aquest responia amb un gran somriure.

La Zarzuela aconsegueix el canvi gràcies al rei Felip

El rei Felip, malgrat els crits de protesta del seu primer viatge a Paiporta després de la riuada, continua gaudint d'una bona imatge. La seva actuació amb els afectats va ser exemplar en aturar-se per atendre el seu malestar i mostrar-los la seva proximitat i comprensió. Això va modificar l'opinió de molts, sent rebut ara amb víctors i aplaudiments.

La Zarzuela ha aconseguit el gran canvi que necessitava després dels escàndols del rei emèrit. Joan Carles va marxar a Abu Dhabi, deixant una empremta negativa de la Corona en la majoria dels espanyols. Felip, juntament amb Letícia, han treballat per netejar aquest passat turbulent i adaptar el seu regnat als nous temps.

Això passa per tenir un tracte més proper amb el poble i empatitzar amb el seu dolor en les tragèdies. El canvi de tendència és més que visible en aquesta última visita a València. Després de baixar del cotxe oficial i dirigir-se cap a les portes de la Confederació Empresarial, Letícia frena Felip.

Li dirigeix unes paraules que, tot seguit, provoquen que el rei es dirigeixi personalment a la gent que els estava rebent. "Visca", comencen a cridar els presents agraint el gest del rei Felip i de la reina Letícia, que accedeixen a fer-se fotos i estrènyer mans. I és que, la figura del rei continua sent essencial per a moltes persones que veuen en ell un referent d'unitat nacional.

Les visites públiques com la de València juguen un paper important en millorar la imatge de la monarquia. Aquestes interaccions amb els ciutadans permeten a Felip acostar-se al poble i entendre millor les seves preocupacions. D'aquí que sigui rebut entre floretes i mostres d'agraïment.