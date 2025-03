Guillem no vol que li passi el mateix que a la seva mare Diana: fa el mateix que Harry

La vida del príncep Guillem d'Anglaterra no sempre ha estat fàcil. Encara que la mort de la seva mare, Diana de Gal·les, va ser un cop devastador, la seva infància també va estar marcada per altres moments difícils. Pocs han estat els moments en què Guillem ha compartit detalls de la seva vida privada, cosa que contrasta amb el seu germà, el príncep Harry.

Recentment, Guillem va fer una confessió que dona una mica més de llum sobre els seus anys més difícils. La reducció de les seves aparicions públiques va ser deguda als problemes de salut del seu pare, Carles III, i la seva esposa, Kate Middleton. No obstant això, ara, aquest gest de Guillem es connecta amb la seva infantesa, que va estar marcada per la constant pressió dels mitjans.

La confessió del príncep de Gal·les que revela l'impacte dels paparazzis

En una entrevista, un fotògraf va compartir una de les confessions més impactants de Guillem. Durant un viatge d'esquí a Suïssa, el jove Guillem, amb prou feines de 9 o 10 anys, va demanar a un paparazzi: "Si us plau, Arthur, no més fotos, no més fotos". Aquesta declaració demostra la incomoditat i tristesa que ja sentia el príncep Guillem a causa de la constant atenció dels mitjans.

Aquesta situació no va ser única: després de la mort de la seva mare, els dos germans, Guillem i Harry, van créixer amb el pes de la fama i la pressió mediàtica. La persecució dels paparazzis a Diana en els seus últims anys de vida va deixar una empremta profunda en ambdós. Aquesta experiència va marcar a tots dos germans i els va fer valorar encara més la seva privacitat.

La necessitat de privacitat i l'allunyament de la premsa

La distància que tant Guillem com Harry han pres amb els mitjans de comunicació reflecteix el seu desig de protegir la seva vida privada. Per a ells, tenir una vida tranquil·la i en pau, especialment per als seus fills, s'ha convertit en una prioritat. Mentre Guillem continua amb la seva vida com a part de la família reial, Harry va més enllà en traslladar-se als Estats Units i allunyar-se completament de les seves responsabilitats Reials.

Encara que tots dos germans comparteixen el desig de protegir la seva privacitat, les diferències entre ells han augmentat. L'allunyament de Harry de la Família Reial i la seva entrevista amb Oprah Winfrey el 2021 només han intensificat les tensions. Malgrat això, tots dos continuen intentant trobar el seu camí, però els seus enfocaments són molt diferents.

L'impacte de la mort de Diana de Gal·les en els seus fills

La mort de Lady Di va ser un cop molt dur per a ambdós prínceps: encara que el dolor els va unir en el seu moment, amb el temps els seus camins es van separar. El príncep Harry va prendre la decisió de traslladar-se als Estats Units i allunyar-se de la monarquia. No obstant això, Guillem continua complint amb els seus deures Reials, encara que de manera més reservada.

Aquest allunyament ha preocupat alguns membres de la Família Reial, que han expressat la seva preocupació per la relació entre els dos germans. Malgrat les diferències, la Casa Reial continua mostrant suport mutu, però la situació continua sent tensa. Caldrà esperar per veure si arriba el moment en què els germans es reconcilien, cosa que segur faria molt feliç a Lady Di.