Ningú esperava la confessió de Rappel sobre el càncer de Massiel a 'Y ahora Sonsoles'

En el programa Y ahora Sonsoles s'ha parlat sobre la notícia del dia: la cantant Massiel ha anunciat que té càncer de pulmó. La revelació ha commocionat l'audiència i els seus companys de professió. Rappel, gran amic de Massiel, ha parlat en directe sobre el problema de salut que ara afecta l'artista.

Durant el programa, s'ha explicat que els metges ja li havien extirpat part d'un pulmó. A més, ja estaria sotmesa a quimioteràpia. La lluita de Massiel contra la malaltia ha generat una onada de suport i afecte en el món de l'espectacle.

Sonsoles Ónega, presentadora del programa, ha expressat la seva admiració i afecte cap a l'artista. “És una figura imprescindible de les nostres vides i de la nostra història. Sempre patim amb tot el que li passa a Massiel”, ha confessat emocionada.

Rappel entra a Y ahora Sonsoles per parlar sobre Massiel

El moment més impactant ha arribat quan Rappel, gran amic de Massiel, ha entrat en directe per telèfon. Ningú esperava la seva intervenció. La seva veu, carregada d'emoció, ha deixat sense paraules a tothom al plató.

“Bona tarda, jo vaig parlar amb ella fa un mes i estava bé, contenta i positiva. No podia imaginar que anava a donar aquesta notícia”, ha confessat el vident. Les seves paraules han causat un gran impacte entre els presents.

Rappel dedica unes boniques paraules a Massiel en ple directe

Però no ha estat la seva única confessió, Rappel ha continuat parlant amb el cor a la mà. “Ho sento en l'ànima perquè l'estimo molt i és meravellosa. Jo no en tenia ni idea, no podia imaginar-me aquesta notícia”, ha deixat clar el vident.

La seva inesperada trucada ha emocionat a tots els presents al plató. Ningú esperava que el vident intervingués en directe per dedicar unes paraules tan boniques a la seva gran amiga. El seu testimoni ha demostrat la profunda amistat que els uneix i ha tocat el cor de l'audiència.

Per ara, podrem veure a Massiel aquesta nit al plató de ¡De Viernes!, on parlarà d'aquesta terrible malaltia contra la qual està lluitant en aquests moments.

La notícia de la malaltia de Massiel ha generat una gran onada de solidaritat. Els seus seguidors han mostrat el seu suport a les xarxes socials i els seus companys de professió també li han enviat missatges d'ànim. Tots esperen la seva recuperació ràpida i confien en la seva força per superar aquest dur moment.