Tensió pel que ha passat amb Sonsoles Ónega a 'Y ahora Sonsoles': 'No para de...'

Sonsoles Ónega ha començat el seu programa Y ahora Sonsoles parlant sobre l'actualitat cinematogràfica que més enrenou està causant ara. I és que Sonsoles Ónega tenia informació en exclusiva sobre el problema que s'està vivint als Òscars. Encara que el que més ha cridat l'atenció ha estat el problema de Sonsoles Ónega en directe després d'escoltar un mòbil i confessar que: "No para de sonar".

Sonsoles Ónega ha donat l'última hora sobre Karla Sofía Gascón. L'actriu espanyola, nominada a l'Òscar pel seu paper a Emilia Pérez, ha estat en el punt de mira. En els últims dies, han sortit a la llum unes piulades comprometedores.

Es tracta de missatges en què Gascón ha parlat malament sobre diverses minories, els comentaris, de caràcter racista, han generat una enorme polèmica. La reacció no s'ha fet esperar, l'actriu ha estat apartada de la promoció de la pel·lícula. La seva imatge ha estat esborrada dels esdeveniments i les entrevistes i ha estat, sens dubte, un cop per a la seva carrera.

Sonsoles Ónega parla sobre el problema dels Òscars a Y ahora Sonsoles

Davant l'onada de crítiques, l'actriu ha trencat el seu silenci. En un comunicat, ha confessat haver passat per una "muntanya russa d'emocions". Ha reconegut el seu malestar i ha intentat justificar-se, però, el dany ja estava fet.

Per analitzar la situació, Sonsoles Ónega ha comptat amb diversos col·laboradors. La intenció era debatre sobre la cancel·lació de l'actriu. Però abans que el debat comencés, s'ha viscut un moment de tensió en ple directe.

Victoria Laseca, periodista i col·laboradora del programa, ha intervingut. Ella havia parlat amb Karla abans del programa. Estava a punt de revelar el que l'actriu li havia explicat, però alguna cosa ha interromput el moment, una cosa que ha molestat a Sonsoles Ónega.

Sonsoles Ónega viu un moment de tensió a Y ahora Sonsoles

Sonsoles Ónega ha hagut de frenar el programa en sec. La raó: el telèfon de Victoria Laseca no parava de sonar, el soroll es feia molest i distreia la conversa. La presentadora no ha dubtat a fer-li una petició en directe: "Apaga el mòbil perquè no para de sonar-te i fer soroll", ha dit.

Victoria Laseca ha quedat sense paraules i ha mirat al seu voltant, sorpresa. "Què està passant aquí? Ja està", ha respost, intentant sortir del pas. Ha estat un moment incòmode i el plató s'ha sumit en un breu silenci.

Sonsoles Ónega, intentant rebaixar la tensió, ha tancat l'assumpte. "Moltes gràcies", ha afegit, amb un to més calmat. Després, ha reprès la conversa sobre el problema dels Òscars.

El programa ha seguit endavant, però el moment ha quedat gravat en la memòria dels espectadors. La tensió ha estat evident. I l'episodi ha deixat clar que, en directe, tot pot passar.