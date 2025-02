Emma Vilarasau: els seus fills, quants en té i totes les fotografies

Aquest dissabte, Emma Vilarasau va brillar amb força a la gala dels Premis Goya. D'aquesta manera, va deixar clar per què és una de les actrius més destacades. Amb el seu imponent talent i una magnífica trajectòria, Vilarasau s'ha guanyat el reconeixement de la crítica i del públic.

Emma Vilarasau: quants fills té i totes les fotos

No obstant això, el talent d'Emma Vilarasau no és l'únic que brilla a la seva família. Juntament amb Jordi Bosch, el seu marit i també reconegut actor, han transmès el seu amor per la interpretació i l'art als seus fills.

Jordi Bosch Vilarasau, el fill gran, ha trobat la seva passió en la música. Alternant la seva vida entre Barcelona i Londres, ha fet de la música el seu mode de vida, dedicant-se completament a la seva carrera.

Encara que les xarxes socials de Jordi mostren la seva dedicació a la música, el jove prefereix mantenir en privat els aspectes de la seva vida personal. A través del seu art, Jordi mostra una faceta creativa que, igual que la seva mare i el seu pare, sap com connectar amb el seu públic.

D'altra banda, Marc Bosch Vilarasau, el fill petit de la família, ha seguit el camí de l'actuació, mantenint viva la tradició familiar. Igual que el seu germà, Marc divideix el seu temps entre Barcelona i Londres, sent la capital britànica un lloc clau en la seva vida professional.

Malgrat compartir la seva passió per l'actuació, Marc també es mostra reservat pel que fa a la seva vida personal. El jove prefereix centrar les seves xarxes socials en els seus projectes professionals en lloc de la seva vida privada.

Els fills d'Emma Vilarasau han seguit els seus passos

Tant Jordi com Marc segueixen, cadascun a la seva manera, el llegat artístic d'Emma Vilarasau i Jordi Bosch. Mentre que els seus pares continuen brillant a la pantalla, els seus fills també comencen a fer-se un nom en les seves respectives disciplines.

I encara que la família es caracteritza per ser discreta, la connexió artística que els uneix és innegable. Després de la gala dels Goya, no podem deixar de pensar en com l'amor per l'art es transmet de generació en generació.

Sens dubte, Emma Vilarasau continua sent una inspiració per a tothom, dins i fora dels escenaris. A més, els seus fills demostren que la passió per l'art continua viva a la família.