Tot canvia amb el que Susana Bicho ha revelat sobre Anabel Pantoja: 'No dormo'

Durant la seva última aparició pública, Susana Bicho ha revelat una nova dada sobre Anabel Pantoja que ho canvia tot. Tal com ha assegurat la creadora de continguts, a les nits "no dorm", pensant que ha pogut dir alguna cosa perjudicial per a la seva amiga.

Ja ha passat un mes des que la neboda d'Isabel Pantoja es va convertir en el centre de totes les mirades arran de la preocupant hospitalització de la petita Alma. No obstant això, no va ser fins al passat 30 de gener quan es va generar un gran enrenou al voltant de la influencer.

Aquell dia, el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va anunciar a través d'un comunicat que tant Anabel Pantoja com la seva actual parella estan sent investigats per presumpte maltractament infantil.

Com era d'esperar, durant tot aquest temps, la parella ha estat molt recolzada pels seus éssers estimats, entre els quals es troba Susana Bicho. No obstant això, en els últims dies, la seva lleialtat cap a Anabel ha estat posada en dubte.

Tal com han apuntat diverses persones, existeix la possibilitat que hi hagi un "topo" dins del cercle més proper a Anabel Pantoja. Persona que podria estar compartint informació amb la premsa.

Ara, i amb aquest tema de plena actualitat, Susana Bicho ha reaparegut al recinte firal d'IFEMA (Madrid). Fa poques hores, la influencer ha assistit a la desfilada de Claro Couture, el dissenyador del seu vestit de núvia, moment que els reporters han aprofitat per preguntar-li per la seva amiga.

Després de negar-se a pronunciar-se sobre aquestes acusacions, la jove no ha tingut cap problema a revelar com es troba Anabel Pantoja. Encara que això sí, no ha volgut entrar en detalls, ja que té por que es malinterpretin les seves paraules: "No dormo".

Susana Bicho s'ha mostrat molt sincera quan els mitjans de comunicació li han preguntat per l'actual estat de la seva gran amiga, Anabel Pantoja. No obstant això, també ha aprofitat l'ocasió per deixar al descobert una de les seves majors pors:

"M'ha passat moltes vegades, sempre vull contestar i ser com molt mona i molt educada. I és que jo després no dormo, perquè em poso a repassar paraula per paraula tot el que he dit".

Tal com ha assegurat Susana Bicho, "tinc molta por que es malinterpreti alguna cosa". "Ho passo fatal i passo tota la nit sense dormir perquè em poso a donar-li voltes al cap a veure si he dit alguna cosa que s'hagi malinterpretat", ha afegit.

Després d'aclarir aquest punt, la influencer no ha tingut cap problema a assegurar que Anabel Pantoja està passant per un dels moments més dolorosos de la seva vida. "És una situació molt complicada, doncs evidentment no està en el seu millor moment", ha aclarit la jove.

No obstant això, i malgrat aquestes paraules, Susana Bicho ha aprofitat l'ocasió per tornar a demostrar la seva lleialtat a Anabel. Tant és així que no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de tancar aquest polèmic tema:

"A més, és que com vull molt a la meva amiga i la respecto molt, i ella ha pres la decisió de no dir res... Doncs jo, evidentment, he de seguir els seus passos i fer el que ella vol".