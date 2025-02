Alberto de Mónaco ja no calla els rumors sobre la seva esposa Charlene: Confirmat!

Des de fa anys, la relació entre Charlene de Mónaco i el príncep Alberto ha estat objecte d'especulació. Les prolongades absències de la princesa i la fredor en les seves aparicions públiques han provocat tota mena d'especulacions. Els constants rumors de crisi han alimentat la teoria que el seu matrimoni és, en realitat, un acord de conveniència.

Un matrimoni que sembla més un contracte que una història d'amor

Recents informacions apunten que Charlene rebria una impressionant suma de 12 milions d'euros l'any per mantenir el seu paper com a princesa consort. A canvi, la seva única obligació seria assistir a esdeveniments oficials i aparentar estabilitat al costat d'Alberto. Així, s'evitaria un escàndol que podria danyar la imatge del principat.

Aquest tipus d'acords no són inusuals dins de la reialesa, on la prioritat és preservar l'estabilitat institucional. No obstant això, el cas de Charlene resulta especialment cridaner, ja que s'ha filtrat que la seva vida conjugal amb el príncep és pràcticament inexistent.

Les condicions del pacte entre Charlene i Alberto

Un dels moments que més va alimentar les sospites sobre el seu matrimoni va ser la llarga estada de Charlene a Sud-àfrica el 2021. La versió oficial va assegurar que la princesa va patir una greu infecció d'orella que li impedia viatjar. No obstant això, molts van interpretar la seva absència de més de sis mesos com un intent d'allunyar-se del seu marit.

Quan finalment va tornar a Mònaco, no ho va fer sense abans negociar. Segons la premsa francesa, el seu retorn es va pactar amb la garantia de rebre una assignació econòmica i gaudir de certes llibertats. Entre elles, la possibilitat de no viure sota el mateix sostre que Alberto.

En la pràctica, la parella ja portaria vides separades dins del principat. Mentre Charlene compleix amb la seva agenda institucional quan és necessari, la seva relació amb Alberto sembla haver-se reduït a l'estrictament protocol·lari.

El futur de Charlene i el seu vincle amb els seus fills

Un dels aspectes més delicats d'aquest suposat acord és la custòdia dels fills de la parella, els bessons Jacques i Gabriella. Segons les informacions que han transcendit, la tutela dels petits recau completament en Alberto. Això significa que Charlene només podria continuar veient-los si manté el seu paper dins de la família reial.

En cas de renunciar al seu títol, perdria no només l'assignació milionària, sinó també la possibilitat de conviure amb els seus fills. Lluny de representar una unió basada en l'amor, el matrimoni entre Charlene i Alberto sembla haver-se convertit en un pacte estratègic. Per al principat, l'estabilitat del tron i la imatge pública són prioritàries