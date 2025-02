María José Campanario fa un gir inesperat a l'exclusiva de Lydia Lozano

María José Campanario es va convertir en el fitxatge estrella de la nova edició d'El Desafío, l'exitós programa d'Antena 3. La seva incorporació al format va generar una gran sorpresa entre els seus seguidors, que no esperaven veure-la en un repte de tals dimensions. A més, María José Campanario ha reaparegut per fer un inesperat gir a l'exclusiva que Lydia Lozano va donar sobre el seu estat de salut.

Durant els últims dies, la dona de Jesulín de Ubrique s'ha deixat veure a Madrid, preparant-se intensament per afrontar aquest nou desafiament televisiu. Aquest divendres, María José Campanario va reaparèixer davant les càmeres i va dissipar qualsevol dubte sobre el seu estat de salut.

Amb un gran somriure, va assegurar trobar-se "molt bé", desmentint així la informació difosa per Lydia Lozano a Ni que fuéramos. La col·laboradora havia revelat en exclusiva que Campanario havia estat ingressada en un conegut hospital de Madrid. No obstant això, la mateixa odontòloga va aclarir que mai va estar ingressada.

María José Campanario fa un gir inesperat a la notícia de Lydia Lozano

Amb les seves declaracions, María José va fer un gir total a l'exclusiva de Lozano. No només va negar haver estat hospitalitzada, sinó que també va afirmar sentir-se "molt contenta" i "amb moltes ganes" d'afrontar aquesta nova etapa professional.

Les seves paraules van dissipar qualsevol preocupació entre els seus seguidors, que es van alarmar després de la notícia divulgada a televisió. A més, María José Campanario ha pujat una història a les seves xarxes socials per confirmar que està bé, gaudint del sol en una terrassa.

La seva participació en El Desafío no només va generar expectació, sinó que també va despertar curiositat sobre com s'estaria preparant. El seu marit, Jesulín de Ubrique, ja va concursar en el mateix format i, com era d'esperar, li va oferir alguns consells.

"M'ha dit que m'ho passi molt bé i que em diverteixi", va revelar Campanario amb entusiasme. Les seves paraules van deixar clar que compta amb el suport incondicional del seu marit en aquesta nova aventura televisiva.

María José Campanario parla sobre la seva malaltia després de l'exclusiva de Lydia Lozano

Encara que va desmentir haver estat ingressada, María José també va parlar sobre la seva lluita diària contra la fibromiàlgia. Diagnosticada fa anys, la malaltia ha suposat un desafiament constant en la seva vida.

"Això és una lluita diària", va confessar amb sinceritat. Malgrat els obstacles, la seva actitud positiva i la seva determinació van quedar patents en les seves declaracions.

Amb la seva presència a El Desafío, María José Campanario va demostrar que està llesta per sorprendre i afrontar nous reptes. La seva reaparició pública no només va dissipar rumors, sinó que també va confirmar la seva bona salut i el seu entusiasme per aquesta nova etapa. El seu fitxatge promet ser un dels més comentats de la temporada.