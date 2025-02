La important confessió de Mary de Dinamarca sobre Susan, la seva madrastra: 'Ella és…'

La reina Mary de Dinamarca ha estat absent de l'agenda oficial en les últimes setmanes. Juntament amb el seu marit, el rei Frederic X, ha viatjat a Austràlia enmig de la preocupació per l'estat del seu pare, John Donaldson.

La Casa Reial danesa havia mantingut discreció sobre el parador del matrimoni, deixant el príncep Christian com a regent a Dinamarca. Ara, s'ha confirmat que el motiu del viatge estaria relacionat amb el delicat estat del seu progenitor.

Des que es va traslladar a Dinamarca per convertir-se en princesa hereva, Mary ha visitat en nombroses ocasions el seu país natal. No obstant això, en els últims mesos aquests viatges s'han tornat més freqüents, la qual cosa suggereix una major preocupació per la salut del seu pare.

El drama més desconegut de Mary de Dinamarca

Donaldson, catedràtic de Matemàtiques Aplicades a la Universitat de Tasmània, ha estat un pilar fonamental en la seva vida. La seva estreta relació amb ell s'ha mantingut al llarg dels anys, malgrat la distància.

Mary Elizabeth va néixer el 5 de febrer de 1972 a Hobart, Tasmània. És la menor de quatre germans: Jane, Patricia i John. Els seus pares, John i Henrietta Donaldson, es van casar el 1963 a Escòcia abans d'emigrar a Austràlia un any després.

Allà van construir la seva vida, proporcionant a Mary una infància tranquil·la abans que el seu destí la portés a la reialesa danesa. Un dels moments més durs de la seva vida va ser la pèrdua de la seva mare el 1999. Henrietta va morir d'un infart, deixant un profund buit en la família.

La important confessió de Mary de Dinamarca sobre la seva madrastra

La seva mort va marcar un abans i un després en la vida de Mary, que sempre ha recordat amb afecte la seva mare. Anys després, el 2001, el seu pare va refer la seva vida casant-se amb Susan Elizabeth Donaldson, escriptora britànica de novel·les de misteri.

Encara que aquest canvi podria haver estat difícil, Mary ha mantingut sempre una bona relació amb la seva madrastra. La mateixa reina ha expressat en més d'una ocasió el seu afecte per ella, afirmant amb afecte: "Ella és la meva amiga".

Avui, la reina es troba al costat del seu pare a Austràlia, afrontant un moment complicat en l'àmbit personal. El seu paper com a sobirana queda temporalment en pausa mentre prioritza el benestar de la seva família.