Nicole Kimpel, nòvia d'Antonio Banderas, decideix confessar-ho tot: 'Em sento…'

Durant una de les seves últimes aparicions públiques, Nicole Kimpel, actual parella d'Antonio Banderas, va deixar a més d'un sense paraules amb una inesperada confessió. Tal com va assegurar aquesta empresària holandesa d'origen alemany, "em sento molt feliç a Espanya".

El passat 19 de febrer va tenir lloc l'inici de les desfilades de moda de la nova Setmana de la Moda de Madrid. Esdeveniment al qual van assistir un gran nombre de rostres coneguts, tant del nostre país com a nivell internacional.

No obstant això, una de les persones que va aconseguir captar l'atenció de la premsa va ser Nicole Kimpel. Aquell dia, la socialité no va tenir cap problema a compartir davant dels reporters la passió per la moda que comparteix, des de fa anys, amb Antonio Banderas:

"M'encanta la moda, la roba i he dissenyat amb Antonio Banderas a Londres, on hem estudiat tres anys de moda". A més, no va tenir cap problema a declarar-se fan absoluta de la moda del nostre país. "M'encanta la moda espanyola i gairebé sempre porto alguna cosa de moda espanyola".

No obstant això, aquestes no van ser les declaracions de Nicole Kimpel que més van cridar l'atenció. I és que l'empresària no va tenir cap problema a confessar públicament el que pensa del nostre país.

Tal com ella mateixa va confessar, sent una connexió molt especial amb Espanya i, en especial, amb Màlaga, lloc d'origen d'Antonio Banderas. "Em sento a casa, em sento molt feliç a Espanya", va assegurar amb un gran somriure dibuixat al seu rostre.

Nicole Kimpel, parella d'Antonio Banderas, confessa el que sent per Espanya

Va ser fa 10 anys quan Antonio Banderas va començar a compartir la seva vida amb Nicole Kimpel, una història d'amor que va començar després del divorci del malagueny i la seva exdona, Melanie Griffith. Des de llavors, ambdós resideixen a Màlaga, en un increïble àtic de 500 metres quadrats.

Com era d'esperar, la seva mediàtica relació sentimental amb l'actor i la seva actual residència a Espanya han aconseguit generar en ella una profunda admiració pel nostre país. I prova d'això són les declaracions que va fer fa uns dies a la MBFW.

Una reacció molt similar va ser la que va tenir quan li van preguntar per la seva esperada boda amb Antonio Banderas. "Nosaltres estem ja casats gairebé", va assegurar en un perfecte espanyol Nicole Kimpel.

A més, no va tenir cap problema a pronunciar-se sobre l'enllaç de Stella del Carmen i Alex Gruszynski. En tot moment, Nicole Kimpel va deixar clar que desconeixia els detalls, però sí que va assegurar que estan tots "molt il·lusionats".