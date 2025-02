Alejandra Silva, dona de Richard Gere, emet un comunicat confirmant el gran rumor

Alejandra Silva, dona de Richard Gere, acaba de publicar un comunicat amb el qual confirma el rumor: se sent plenament feliç al costat de l'actor nord-americà. Dilluns passat, el matrimoni va sorprendre amb una escapada a les Maldives amb els seus fills i ara reincideixen amb una imatge idíl·lica.

"Quina delícia, sentint-me afortunada", ha escrit la gallega confirmant com està gaudint d'aquest viatge. L'estampa no pot ser més idíl·lica. En ella, Richard i Alejandra gaudeixen d'una preciosa posta de sol en una platja paradisíaca.

Alejandra Silva confirma el rumor sobre Richard Gere

Richard Gere i la seva esposa, Alejandra Silva, han triat les Maldives com a destinació per a una escapada familiar després de la seva recent mudança a Madrid. La parella, acompanyada dels seus fills, va aterrar en aquest arxipèlag de l'oceà Índic, conegut per les seves platges paradisíaques i aigües cristal·lines.

Des d'allà ha arribat un comunicat de Silva amb el qual confirma el rumor: està feliç al costat de l'actor. "Quina delícia, sentint-me afortunada", ha escrit Alejandra acompanyant el seu text amb una imatge idíl·lica d'ella al costat de Richard. Aquesta publicació confirma, també, que el matrimoni travessa per una de les seves millors etapes.

L'arribada de Gere i Silva a les Maldives va ser anunciada per la mateixa Alejandra a través de les seves xarxes socials. En una publicació, va mostrar una bonica foto del seu fill, destacant l'alegria de la família en aquest viatge. El viatge va causar un gran enrenou, ja que el matrimoni va procurar portar en la intimitat la seva destinació vacacional.

Després de mudar-se a Madrid, la parella va triar aquest paradisíac destí per relaxar-se. Envoltats de natura, van aprofitar la tranquil·litat de les illes per gaudir de la bellesa i pau del lloc. Encara que han tingut un any carregat de compromisos professionals, van decidir escapar-se per reconnectar com a família.

Les Maldives, un arxipèlag a l'oceà Índic, s'ha convertit en un lloc favorit per a celebritats. Gere i Silva no són l'excepció, i allà es van dirigir en el jet privat del reconegut intèrpret nord-americà.

Recentment, la parella ha estat viatjant molt, havent visitat llocs com Granada i Conca, però aquest viatge sembla ser un merescut descans. La combinació de sol, mar i família ha creat records que atresoraran per sempre. Com l'última instantània compartida per Alejandra al costat de Richard, amb la qual confirma com d'enamorats estan.

Richard Gere i Alejandra Silva, més enamorats que mai

Richard Gere i Alejandra Silva es troben vivint una de les etapes més dolces en el seu matrimoni. La seva relació està més que consolidada i això ha quedat demostrat amb el comunicat de la gallega.

A més, aquest viatge també arriba en un moment significatiu per a la família, ja que fa poc van mudar la seva residència dels Estats Units a Madrid. Gere va adquirir una mansió a la luxosa urbanització de la Moraleja, on espera viure aquests últims anys al costat de Silva i la seva família.

El trasllat a Espanya ha estat una nova etapa per a tots dos, que han trobat a Madrid un lloc ideal per viure. El famós actor està encantat amb aquesta nova etapa en la seva vida i a poc a poc està descobrint la cultura i tradicions de la seva esposa.

"La veritat és que ens estàs veient en el nostre moment. Estem més feliços que mai", va declarar Gere en la seva última entrevista per a Elle. "Ella, perquè està a casa, i jo perquè, si ella és feliç, jo soc feliç", va afegir.

Richard i Alejandra han demostrat que, malgrat la seva vida pública i dels seus múltiples compromisos, el benestar familiar és essencial per a ells. D'aquí el seu desig de mudar-se a Madrid i el motiu d'aquesta escapada a les Maldives, que representa un respir en les seves atapeïdes agendes.