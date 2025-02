Finito de Córdoba rep un comentari inesperat de Nagore Robles: 'El seu...'

El món de la televisió sempre deixa moments inesperats, i l'última edició de D Corazón no va ser l'excepció. Nagore Robles, una de les figures més destacades de Bake Off, va visitar el programa per parlar sobre la seva experiència en el talent de rebosteria. No obstant això, el que va cridar l'atenció no va ser només la seva evolució a la cuina, sinó el comentari inesperat que va llançar sobre Finito de Córdoba.

"No considero que el seu sigui una professió", va afirmar Robles sense titubejar, referint-se a la carrera del torero. Aquesta declaració, que va deixar més d'un sorprès, ha generat un intens debat sobre la tauromàquia i la percepció d'algunes figures televisives.

Amb el seu comentari, Nagore no només ha posat en dubte la professió de Finito, sinó que també ha obert un debat sobre la percepció social de certs oficis. Serà aquest l'inici d'una nova polèmica?

Finito de Córdoba rep un comentari inesperat de Nagore Robles

Nagore Robles ha demostrat que el seu talent no es limita a la televisió del cor. El seu pas per Bake Off ha estat rebut amb gran entusiasme, consolidant-se com una de les favorites del programa. La seva dedicació i carisma han conquerit l'audiència i han despertat especulacions sobre la seva possible participació en MasterChef Celebrity en el futur.

Un dels moments més comentats de la seva intervenció va ser quan es va referir a Finito de Córdoba. Encara que van ser companys a Bake Off, Robles no ha tingut manies a criticar obertament la seva professió.

"No considero que el seu sigui una professió", va afirmar, generant un silenci incòmode al plató. Aquesta declaració no només ha posat en evidència les diferències entre ambdós, sinó que també ha reobert el debat sobre la tauromàquia a Espanya. La reacció dels presents no es va fer esperar, i Alba Carrillo no va dubtar a recolzar-la: "Més un, perquè no et quedis sola".

La relació entre ambdós no ha estat especialment càlida. "Jo no tinc molta afinitat amb Finito, som de mons molt oposats", ha assegurat Robles al programa, deixant clar que la seva visió i valors disten molt dels del torero.

De fet, va revelar que Finito de Córdoba va ser un dels primers a abandonar el grup de WhatsApp dels concursants de Bake Off. Segons les seves paraules, no va ser una pèrdua especialment sentida. "Ha marxat Finito, que tampoc el trobem a faltar", va comentar amb naturalitat.

Finalment, ha vist que ha parlat més del que hauria: "Em fico en un embolic, però no és el moment". Moment que va aprofitar per reconduir la conversa a tornar a parlar de les proves del concurs.

Les declaracions de Nagore Robles a D Corazón han tornat a demostrar la seva espontaneïtat i sinceritat, sense por d'opinar sobre els seus companys o el món del cor. Les seves paraules sobre Finito de Córdoba han generat reaccions, deixant clar que no tem ficar-se en "jardins".