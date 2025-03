Nou missatge de Jessica Bueno sobre Luitingo: ha estat sincera i ho ha explicat tot

Jessica Bueno i Luitingo han posat fi a la seva relació després de més d'un any de festeig. La notícia ha sorprès a tothom perquè ningú esperava que la parella prengués aquesta decisió després de celebrar el seu primer aniversari i Sant Valentí junts. Ara, Jessica Bueno ha estat sincera i ha enviat un nou missatge que no ha deixat indiferent a ningú.

Davant l'allau d'especulacions, ambdós han decidit parlar. Luitingo, visiblement molest amb les crítiques, ha deixat clar que la decisió va ser de mutu acord: "No hi ha culpables", sentenciava Luitingo. Jessica Bueno, per la seva banda, ha optat per una via diferent per expressar com se sent.

Aquest dimarts, 25 de febrer, Jessica Bueno va compartir una reflexió a les seves xarxes socials. No ho va fer amb paraules pròpies, sinó a través d'un missatge del seu horòscop amb el qual se sent identificada.

El missatge de Jessica Bueno després de la seva ruptura amb Luitingo que ha tancat els rumors

"La vida no sempre segueix el teu guió, però això no significa que estiguis perdent. De vegades, l'inesperat és el camí correcte. No t'estressis pel que no pots canviar, adapta't i deixa que la vida et sorprengui", es podia llegir a la publicació de Jessica.

No és la primera vegada que recorre a aquest tipus de missatges. En el passat, després de les seves ruptures amb Jota Peleteiro i Pablo Marquès, també va usar reflexions alienes per transmetre els seus sentiments. És la seva forma de comunicar sense necessitat de donar explicacions directes.

Mentre Luitingo troba refugi en la música i en el suport dels seus pares, Jessica es recolza en els seus. En les últimes hores, se l'ha vista al carrer i les imatges parlen per si soles.

El seu rostre reflecteix tristesa, però també determinació. No és un moment fàcil, però ella sap que ha de seguir endavant.

Les paraules de Jessica Bueno després de separar-se de Luitingo

A més, Jessica Bueno ha compartit una altra frase significativa. Fent al·lusió a una cançó de Camilo, ha escrit: "En una altra vida potser hauria estat possible, però ara... Cal seguir".

Amb aquestes paraules, deixa clar que no hi ha marxa enrere. La història amb Luitingo ha arribat a la seva fi i Jessica Bueno prefereix centrar-se en el seu benestar i en el dels seus fills.

Amb aquests gestos, Jessica ha tancat els rumors i ha demostrat que, encara que està dolguda, és forta. Sap que la vida continua i que l'important és adaptar-se als canvis. Una lliçó de resiliència que els seus seguidors no han trigat a aplaudir.