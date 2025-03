Gir de 180° pel succeït amb Álvaro i Alba després de 'La Isla de las Tentaciones'

En un inesperat gir dels esdeveniments, Ni que fuéramos ha destapat tota la veritat sobre la relació d'Álvaro i Alba després del seu pas per La Isla de las Tentaciones. Malgrat les declaracions d'amor que ambdós han fet en el reality, la realitat fora del programa és molt diferent.

Un testimoni ha parlat amb el programa i ha assegurat que Álvaro i Alba no acabaran junts. La raó és senzilla: han estat vistos pels carrers de Madrid acompanyats per altres persones. Aquestes revelacions contradiuen totalment la imatge que continuen mostrant en el reality, on afirmen que estan enamorats i que intentaran superar les infidelitats.

Álvaro va sorprendre en el capítol del passat dilluns en caure en la temptació amb Érika, la seva pretendenta a l'illa. Aquesta traïció va trencar en directe a Alba, qui, dolguda, va decidir també deixar-se portar i es va besar amb el seu pretendent, Borja. Des de llavors, tot ha estat un remolí d'emocions.

Gir de 180° pel que ha passat amb Álvaro i Alba després de La Isla de las Tentaciones

El testimoni ha revelat detalls encara més impactants: "Álvaro i Alba no estan junts, però tampoc han seguit amb les seves respectives temptacions. Ni amb Borja ni amb Érika".

"El més fort és que Álvaro s'està embolicant amb Mayeli, la pretendenta de Tadeo. Van anar al mateix bar d'Aranjuez i sabem que estan junts perquè ella porta una foto d'ell a la pantalla del seu mòbil. A més, fan diverses escapades a Madrid i se'ls ha vist menjant junts", ha afegit.

D'altra banda, Borja, el pretendent amb el qual Alba es va besar a l'illa, tampoc està amb ella. Segons el testimoni, "sabem que no està amb Alba perquè ens han arribat diverses imatges d'ell embolicant-se amb anònimes a la discoteca". Amb aquesta informació, queda clar que ni Álvaro ni Alba han mantingut la relació després de sortir del reality.

Ningú esperava l'última hora d'Álvaro i Alba, de La Isla de las Tentaciones

Aquest gir inesperat ha deixat sense paraules als seguidors del programa, ja que fins ara es creia que la parella intentaria reconstruir la seva relació. No obstant això, aquestes proves confirmen que el seu amor no ha sobreviscut a l'experiència de La Isla de las Tentaciones.

Les xarxes socials han esclatat amb comentaris de sorpresa i decepció. Molts seguidors de la parella se senten enganyats després de veure com Álvaro i Alba continuen proclamant el seu amor a la televisió.

Amb aquestes revelacions, queda clar que el desenllaç de la seva història està lluny de ser l'esperat. Caldrà veure com gestionen aquesta situació en els pròxims capítols del programa i si finalment confessen la veritat davant les càmeres.