Nagore Robles emet un comunicat sobre la seva nòvia, Carla Flila: 'Una cosa diferent'

Nagore Robles viu un dels moments més plens de la seva vida. Així ho ha demostrat recentment a través de les seves xarxes socials. La col·laboradora de televisió no només presumeix d'èxit professional, també deixa clar que el seu cor està ocupat.

En els últims dies, Nagore Robles ha compartit un vídeo que ha donat molt de què parlar. En ell apareix la seva parella, Carla Flila, amb un somriure radiant. La imatge va acompanyada d'un missatge carregat de significat que ha deixat a molts dels seus seguidors amb la boca oberta.

“Serendipia: Troballa afortunada i inesperada que es produeix quan s'està buscant una altra cosa diferent”, va escriure. Una frase que molts interpreten com una declaració directa cap a Carla. La defineix com la seva "troballa afortunada".

Nagore Robles, ex de Sandra Barneda, viu el seu millor moment

Aquest gest no ha passat desapercebut per als seus seguidors. I menys per a aquells que han seguit la seva relació de prop amb Sandra Barneda. Nagore Robles, qui en el seu moment va protagonitzar titulars pel seu romanç amb la presentadora, sembla haver deixat enrere aquesta gran etapa de la seva vida.

Ara, brilla tant en l'àmbit personal com en el professional. En l'àmbit laboral, també està en el seu millor moment i així ho ha demostrat amb les publicacions que puja cada dia.

La col·laboradora participa en Bake Off: Famosos al Horno. Un repte que ha assumit amb entusiasme i del qual presumeix amb orgull a les seves xarxes pel bé que ho està fent dins del programa de televisió.

La combinació d'ambdós èxits confirma el que molts ja intuïen. Nagore ha passat pàgina. La col·laboradora de televisió està més feliç i realitzada que mai.

Els seguidors de Nagore Robles demostren com estan de feliços per ella

La seva relació amb Carla Flila no fa més que consolidar-se. La parella irradia complicitat i amor en cada aparició conjunta. El vídeo compartit per Nagore ha servit com una mostra més d'aquesta connexió especial.

Els comentaris no han trigat a omplir la seva publicació, els seus seguidors li han dedicat paraules de carinyo i admiració. “Estic enamorada de l'amor, enamorada d'aquesta relació”, escrivia un d'ells. “Nagore ets afortunada de tenir a Carla a la teva vida, mai la deixis anar perquè formeu una parella preciosa”, afegia un altre.

Nagore Robles ha deixat clar que el seu present és el seu millor moment. I amb gestos com aquest, confirma que el passat va quedar enrere. Ara només importa el present, ple d'amor, èxit i felicitat.