Les últimes notícies sobre Harry causaran dolor a Meghan Markle: pot ser molt greu

Recentment, el príncep Harry s'ha vist embolicat en una nova polèmica relacionada amb el seu estatus legal als Estats Units. Resident a l'exclusiva comunitat de Montecito, Califòrnia, Harry ha estat sota el focus d'atenció.

Tot això a causa de la controvèrsia que ha sorgit al voltant de la seva sol·licitud de visat per residir al país. Encara que els intents d'accedir als detalls de la seva aplicació han fracassat, recentment han sortit a la llum alguns documents judicials que han permès posar una mica de llum.

El príncep Harry podria tenir problemes

Aquesta controvèrsia es remunta a les declaracions públiques del príncep sobre el seu consum de drogues, revelades a la seva autobiografia Spare. Al llibre, Harry admet haver provat diverses substàncies durant la seva joventut.

La llei d'immigració dels Estats Units estableix que les persones que sol·licitin un visat han de respondre a una pregunta clau: "Ha estat alguna vegada un abusador o addicte a les drogues?". Aquesta és una qüestió crucial, ja que una resposta afirmativa podria tenir conseqüències.

El gran interrogant és si Harry va respondre amb sinceritat a aquesta pregunta en la seva sol·licitud. Si es confirmés que el príncep va marcar "sí", això podria complicar la seva situació legal, ja que necessitaria una exempció del Govern nord-americà per poder ser admès al país.

Fins al moment no hi ha res confirmat

La Fundació Heritage ha estat sol·licitant accés a la informació relacionada amb la sol·licitud de visat de Harry, argumentant que és d'interès públic conèixer la resposta del príncep a aquesta pregunta, donat el seu perfil públic.

Si es demostrés que el duc de Sussex va mentir en la seva sol·licitud de visat, Harry podria enfrontar-se a serioses repercussions legals. Això no només tindria conseqüències personals greus per a ell, sinó que també podria causar una crisi per a la família reial britànica.

El príncep Harry, qui ha expressat el seu interès a obtenir la ciutadania nord-americana en el futur, podria veure com els seus plans es veuen truncats. És important destacar que, per al moment, no es pot afirmar amb certesa com va respondre Harry a les preguntes.

No obstant això, aquest assumpte ha posat en evidència la complexa situació legal del príncep i la necessitat que els fets s'aclareixin. L'opinió pública segueix de prop els desenvolupaments d'aquest cas, mentre esperen a veure quin rumb prendrà aquesta polèmica.