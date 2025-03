Ja és oficial: Michelle Obama decideix confessar tot sobre la relació amb Barack Obama

Michelle Obama ha decidit parlar en l'estrena del seu pòdcast sobre la seva relació amb Barack Obama. Un dels detalls que més ha destacat és com l'expresident dels Estats Units ha hagut d'adaptar-se al seu estil de vida. En to d'humor, ha confessat que, després de 30 anys junts, Obama ha aconseguit fer el canvi que ella desitjava perquè “era el que havia de fer”.

En el seu podcast In My Opinion, Michelle va compartir detalls de la seva vida amb el seu marit, destacant els desafiaments que van afrontar com a parella. Aquestes declaracions arriben just quan els rumors sobre una crisi en la seva relació tornen a ressonar amb força als mitjans de comunicació.

Michelle Obama parla sobre la seva relació amb Barack Obama

Michelle Obama i Barack Obama continuen sent personatges destacables als Estats Units. La seva trajectòria a la Casa Blanca encara ressona, més ara, amb la política que està emprant Donald Trump. Però la vida dels Obama està ja lluny del seu passat polític i ara està més centrada en la seva família.

Precisament d'ella i del seu matrimoni amb Barack va parlar en l'estrena del seu podcast In My Opinion. Juntament amb el seu germà Craig Robinson, la dona de l'expresident dels Estats Units ha explicat coses personals sobre el seu matrimoni. Principalment, el canvi que va haver d'experimentar Barack per adaptar-se a la seva vida en comú amb Michelle.

Una de les principals anècdotes que va compartir va ser sobre la "mania" que té l'exprimera dama de ser puntual. Una cosa que sovint causava friccions amb el seu marit, qui no compartia aquesta necessitat. Michelle va admetre que Barack va millorar en aquest aspecte al llarg dels anys, reconeixent el seu esforç per adaptar-se a les seves exigències.

“Ha millorat en 30 anys de matrimoni, però això va ser perquè havia de fer-ho”, explicava en to d'humor i amb un gran somriure. Al llarg de més de tres dècades junts, han après a conviure en parella i acceptar les característiques de la personalitat de cadascun. No obstant això, a jutjar per les paraules de Michelle, sembla que Barack Obama ha estat qui més esforç ha hagut d'emprar.

És més, durant la xerrada amb el seu germà, aquest va posar sobre la taula les reticències de Michelle perquè Obama es postulés com a president. En un principi reconeix que la idea no li va agradar, però va acabar no interferint i va optar per donar-li suport.

Michelle Obama i els rumors sobre la seva crisi amb Barack Obama

Les declaracions de Michelle arriben just quan el seu matrimoni amb Barack Obama es troba en el focus mediàtic. Des de fa temps, s'ha rumorejat que la relació estaria travessant una crisi que podria posar punt final al matrimoni.

Les teories se sustenten en les aparicions per separat que d'un quant temps ençà s'han produït. L'últim d'ells i el més cridaner, el funeral de Jimmy Carter, al qual la resta d'assistents van acudir amb les seves respectives parelles. No va ser el cas de Michelle, qui va optar per no acompanyar el seu marit en tan solemne acte.

La seva absència va contribuir a augmentar els rumors i apuntar l'existència de problemes matrimonials entre Michelle i Barack. No obstant això, l'exprimera dama manté que el seu matrimoni és sòlid i que la seva família està més unida que mai. De fet, amb motiu del Dia de Sant Valentí, la senyora Obama va compartir un post amb el seu marit.

“Si hi ha una persona amb la qual sempre puc comptar, ets tu, ets la meva roca, sempre ho has estat, sempre ho seràs”, va escriure. Ara, Michelle utilitza el seu pòdcast per confessar aspectes personals del seu matrimoni i les dificultats que van travessar junts.