Confirmat: el duel entre Carles Porta i Sandra Barneda en una nit molt renyida

La lluita per l'audiència dels dilluns a la nit té dos protagonistes clars: el misteri de Crims i el desenfrenament de La isla de las tentaciones. Mentre Carles Porta continua atrapant els espectadors amb crims, Sandra Barneda manté el morbo i el drama en el seu reality.

Aquesta setmana, la batalla ha estat més renyida que mai, amb lideratges repartits segons la franja horària. D'aquesta manera, podríem afirmar que Catalunya està dividida entre la crònica negra i l'espectacle més morbós.

Carles Porta domina, però Sandra Barneda pren la davantera

El quart episodi de la cinquena temporada de Crims, que va repassar el cas Moncloa, es va mantenir líder amb un sòlid 15,9% de quota de pantalla. Carles Porta continua demostrant que el true crime en català té una base de seguidors fidels.

No obstant això, a partir de les 23:00 hores, La isla de las tentaciones va aconseguir imposar-se amb un 16,0%, confirmant el seu tiró entre el públic jove. El reality continua funcionant com un rellotge, amb els seus girs de guió, infidelitats i frases virals que arrasen a les xarxes socials.

Carles Porta va presentar un cas esgarrifós a Crims

L'episodi de Crims va portar els espectadors l'any 2011 quan un grup d'amics va descobrir una cama flotant al pantà d'Utxesa. En els dies següents, es van trobar més restes humanes, que van resultar pertànyer a Pedro Morales, un home que vivia en un pis ocupat.

Carles Porta va reconstruir la investigació dels Mossos d'Esquadra, desvetllant com les pistes van anar encaixant fins a esclarir el cas. Com és habitual, Crims va apostar per la seva narrativa envoltant, el to pausat i l'ambientació fosca que l'han convertit en un fenomen.

Montoya i el show de La isla de las tentaciones

Mentrestant, La isla de las tentaciones continua imparable gràcies a personatges com Montoya, l'actitud i les frases del qual han convertit cada gala en un espectacle. La seva presència ha generat memes, debats a les xarxes i un augment de l'interès pel programa de Sandra Barneda.

Cada dilluns, Crims i La isla de las tentaciones demostren que hi ha dues formes d'enganxar l'audiència. Mentre Carles Porta continua atrapant els amants del misteri, Sandra Barneda s'assegura que la temptació no falti a la televisió.