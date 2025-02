Elsa Pataky i Chris Hemsworth confessen la veritat sobre la seva filla: 'Té un...'

Elsa Pataky ha trencat el seu silenci en compartir detalls inèdits sobre la personalitat de la seva filla gran, India Rose, fruit del seu matrimoni amb l'actor Chris Hemsworth. L'actriu ha explicat que l'adolescent sempre ha tingut una personalitat molt definida: "És com un nen i té un caràcter...".

Des de fa anys, Pataky ha apostat per prioritzar la seva vida familiar i centrar-se en la criança dels seus tres fills. La seva decisió de fer un pas enrere en la seva carrera com a actriu li ha permès gaudir del seu rol de mare. En diverses entrevistes, ha deixat clar com és d'important per a ella acompanyar India Rose, Tristán i Sasha en el seu creixement i educació.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth confessen tota la veritat sobre la seva filla

Elsa Pataky ha estat una gran influència en la vida d'India Rose, tant en la seva manera de ser com en les seves aficions. L'actriu sempre ha destacat com és d'important per a ella el contacte amb la natura, una cosa que també ha inculcat a la seva filla. La família viu a Byron Bay, envoltada de platges i boscos, on gaudeixen d'un estil de vida saludable i actiu.

L'actriu també ha mencionat en diverses ocasions que se sent identificada amb la seva filla. "Jo era igual quan era petita", ha dit en entrevistes prèvies. Aquesta semblança ha enfortit el seu vincle, cosa que permet que comparteixin moments juntes en les seves activitats favorites.

Des de la seva infància, ha crescut envoltada dels seus germans Tristán i Sasha, amb qui comparteix jocs i activitats. La seva mare ha revelat que es compara molt amb ells, cosa que ha influït en la seva personalitat. "És com un nen i té un caràcter fort", ha expressat Elsa en entrevistes passades.

De fet, Elsa ha comentat que la seva filla "no és gens femenina". No li interessa la moda ni el maquillatge, i prefereix vestir de manera còmoda i pràctica, com s'ha vist en diferents esdeveniments. A més, la jove ha desenvolupat una passió per l'hípica, seguint els passos de la seva mare en aquesta disciplina.

Mentre els seus germans gaudeixen del surf i el jiu-jitsu, India prefereix passar el seu temps amb els cavalls. Aquesta afició també reflecteix el seu esperit lliure i el seu fort caràcter, característiques que la seva mare destaca amb orgull.

La relació amb la fama de la filla d'Elsa Pataky i Chris Hemsworth

Malgrat ser filla de dues estrelles de Hollywood, India Rose ha decidit allunyar-se dels focus. Segons ha explicat la seva mare en una entrevista amb La Vanguardia, no és una qüestió de rebel·lia, sinó part de la seva personalitat. "Li agrada la discreció. Ella mateixa ha decidit que no vol sortir en públic, ni cridar l'atenció, ni que parlin d'ella", ha assegurat Pataky.

Aquest comportament ha estat evident en els últims mesos, on India Rose ha evitat aparèixer en photocalls i esdeveniments. Mentre els seus germans posen amb els seus pares en catifes vermelles, ella prefereix mantenir-se al marge. Tot i això, la seva mare ha aclarit que aquesta actitud "no té a veure amb l'edat", sinó amb la seva manera de ser.

En les xarxes socials dels seus pares, India apareix en algunes imatges, encara que generalment de manera natural i espontània. En moltes d'aquestes fotos, se la pot veure fent ganyotes o gestos divertits, però mai posant de manera formal. Això contrasta amb la major exposició que han tingut els seus germans en esdeveniments i xarxes socials.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth han compartit detalls íntims sobre la personalitat de la seva filla India Rose, destacant el seu caràcter fort i la seva decisió d'evitar els focus. La parella ha prioritzat la criança i el benestar dels seus fills, fomentant la seva independència i autenticitat. Mantindrà India aquesta postura en el futur o canviarà amb el temps?