Aquest és el motiu pel qual Carlota Corredera no vol abraçar Kiko Hernández

Carlota Corredera ha superat el seu tercer programa de Tentáculos amb un repàs al minut d'or de l'episodi anterior. Aquest moment estel·lar ha tingut lloc durant la seva entrevista amb Kiko Hernández, una trobada que va generar gran expectació. I és que hi va haver un moment que va cridar l'atenció: quan Carlota Corredera no va voler abraçar Kiko Hernández.

Per contextualitzar la situació, el programa ha emès un vídeo de l'episodi passat en què Kiko Hernández li ha demanat una abraçada a Carlota. La presentadora va respondre amb una frase que va cridar l'atenció de tothom: "Com li vaig dir una vegada a Benita: Espera't una mica". Aquest comentari ha desfermat controvèrsia, ja que s'ha interpretat com una negativa rotunda a la mostra d'afecte de Kiko.

Després de visualitzar les imatges, Carlota ha decidit aclarir el que va succeir i ha explicat que avui ha pogut enviar-se missatges amb Kiko Hernández. Tots dos s'han donat les "gràcies" mútuament per l'entrevista que han compartit en el programa anterior. No obstant això, la distància entre ells continua sent evident.

Carlota Corredera parla sobre les abraçades a Kiko Hernández

Carlota Corredera ha estat contundent en les seves declaracions. "Jo sí que vaig ser sincera i vull creure que ell ho va ser", ha expressat amb fermesa.

A més, ha explicat els motius darrere de la seva negativa a l'abraçada: "A mi quan em diu 'fes-me una abraçada', d'entrada no em surt perquè seria una abraçada molt falsa". Les seves paraules han deixat clar que, per a ella, els gestos d'afecte no es poden forçar.

La presentadora ha continuat explicant la seva postura. "En aquell moment no em sortia". "Jo no faig abraçades ni petons forçats i menys a la tele", ha assegurat.

Carlota Corredera assegura que la seva entrevista amb Kiko Hernández no va ser pactada

Carlota ha volgut deixar clar que no busca aparentar una relació que ja no existeix. "No vull que l'espectador pensi que això està pactat perquè no és així", ha subratllat amb convicció.

Finalment, Carlota ha confessat la veritable raó per la qual no ha volgut abraçar Kiko Hernández. "Ara no ho sento", ha afirmat amb sinceritat.

Ha recordat que la seva amistat es va trencar fa temps i que, per tant, no té sentit forçar una proximitat que ja no existeix. Amb aquestes paraules, ha tancat el tema deixant clar la seva postura sobre la seva relació actual amb el col·laborador.