L'al·lucinant anunci de Cristiano Ronaldo que ni Georgina Rodríguez s'hauria imaginat

El món dels videojocs i el futbol s'han unit d'una manera inesperada. Cristiano Ronaldo ha anunciat la seva col·laboració amb Fatal Fury: City of the Wolves, el pròxim títol de lluita de SNK. La notícia ha pres per sorpresa a molts, inclosa la seva parella, Georgina Rodríguez, qui no ha fet declaracions al respecte.

La participació de l'astre portuguès en el joc ha generat una gran expectació. En un tràiler publicat per la companyia, es pot veure a Ronaldo transformant-se en un personatge virtual. La seva entrada a l'arena de combat ocorre després d'un potent xut de pilota, que el digitalitza i el transporta al món de Fatal Fury.

Cristiano no només s'enfrontarà a la resta de personatges del joc, sinó que també utilitza la seva especialitat: el futbol. Els seus moviments de combat inclouen poderosos xuts i jugades característiques del seu estil al camp. Per rematar l'experiència, quan guanya un combat, celebra amb el seu icònic crit de victòria: "Siuuuu".

Quan es podrà jugar amb Cristiano Ronaldo?

SNK ha anunciat que Fatal Fury: City of the Wolves arribarà el 24 d'abril. El joc estarà disponible per a PS4, PS5, Xbox Series i PC, marcant el retorn de la saga després de més de 25 anys d'absència. No obstant això, no s'ha confirmat si Cristiano Ronaldo serà un personatge seleccionable des del principi.

Alguns rumors apunten que el futbolista podria estar disponible com a personatge de pagament. Això significaria que arribaria en una actualització posterior o com a part d'un contingut descarregable especial. Per ara, la companyia no ha aclarit aquest punt, mantenint la incertesa entre els jugadors i els seguidors de l'esportista.

El joc comptarà amb un planter inicial de 17 lluitadors clàssics de la saga. A més, s'ha confirmat que hi haurà cinc personatges addicionals com a part del primer passi de temporada. Aquests nous lluitadors arribaran progressivament al llarg de 2025 i principis de 2026, ampliant encara més l'experiència de combat.

Georgina Rodríguez no ho va veure venir

La col·laboració de Cristiano en el món dels videojocs ha estat una sorpresa per a molts. Entre ells, la seva parella Georgina Rodríguez, qui fins ara no ha fet comentaris al respecte. La influencer i empresària sol estar al corrent dels projectes de la seva parella, però en aquesta ocasió, tot sembla haver estat un moviment inesperat.

Cristiano Ronaldo, per la seva banda, tampoc ha donat molts detalls sobre com va sorgir aquesta col·laboració. No obstant això, la seva participació en el joc és un reflex de la seva imatge global, que continua expandint-se més enllà del futbol. Ja ha tingut aparicions en videojocs esportius, però aquesta incursió en un títol de lluita és quelcom completament nou.

La combinació entre el futbol i la lluita ha generat opinions dividides entre els seguidors del jugador. Alguns estan entusiasmats amb la idea de veure'l com a personatge de combat, mentre que altres ho consideren una aposta arriscada. No obstant això, si alguna cosa ha demostrat Ronaldo al llarg de la seva carrera, és que no tem als desafiaments i sempre busca innovar.

Una col·laboració que promet ser un èxit

La inclusió de Cristiano Ronaldo a 'Fatal Fury: City of the Wolves' és una estratègia de màrqueting que ha captat l'atenció de molts. D'una banda, els seguidors del futbol veuen el seu ídol en un context totalment diferent. D'altra banda, els fanàtics dels jocs de lluita tenen l'oportunitat de jugar amb un personatge inesperat.

A mesura que s'acosta la data de llançament del joc, l'expectació continua creixent. Queda per veure si Ronaldo estarà disponible des del principi o si els jugadors hauran d'esperar per utilitzar-lo en els combats. El que està clar és que la seva presència ha elevat l'interès per aquest títol i ha obert una nova porta a futures col·laboracions entre el futbol i el món gamer.