Gir de 180 graus després del que va passar amb Olga Moreno en directe a '¡De Viernes!'

Anit, Olga Moreno va participar novament com a col·laboradora a De Viernes!, per parlar, entre altres coses, de Supervivientes. En concret, la sevillana va donar un gir a la versió del pas pel reality de Terelu Campos. És més, va parlar sense embuts i va llançar unes greus acusacions, que van causar una gran sorpresa al plató.

Concretament, Olga Moreno va deixar de mentidera a Terelu Campos i a la seva germana, Carmen Borrego, assegurant que haurien enganyat l'audiència. Pel que sembla, li havien venut a l'audiència la idea que Terelu havia superat allà la seva por a ficar-se sola al mar. I és que, segons Olga, qualsevol concursant té sempre al costat a membres de l'equip.

Olga Moreno dona una volta de rosca a la història de Terelu Campos a Supervivientes

Terelu Campos també es va asseure ahir al plató de De Viernes! i va parlar obertament sobre la seva vivència a Supervivientes. Va descriure la seva participació com una experiència enriquidora, destacant les pors que va superar, com la d'endinsar-se sola al mar. No obstant això, aquesta afirmació va ser ràpidament qüestionada per Olga Moreno.

L'ex d'Antonio David, que els dies previs ja havia indicat que la presentadora l'havia decebut perquè esperava alguna cosa més, es va enfrontar cara a cara amb la ja exconcursant. I el primer que li va preguntar va ser: "Creus que podries haver fet alguna cosa més com a supervivent?".

A la qual cosa Terelu li va respondre: "Sempre. Jo soc de les persones que penso que a la vida sempre es pot fer més i sempre es pot fer millor. I quan m'estava venint, pensava que podria haver aguantat un parell de dies més".

Va ser llavors quan Olga es va mostrar més crítica i va deixar clar que ella i la seva germana havien mentit a l'audiència. Ho va fer exposant: "Et falten moltíssimes coses de supervivència i dius que t'has tret les pors".

"I la teva germana Carmen em va dir que sí tenies por del mar, que mai t'havies ficat i que era una meravella veure't ficada sola", va prosseguir. "Però tots sabem que al mar a Supervivientes no et fiques sola; estàs sempre amb un càmera i un redactor. Llavors, aquestes pors és que...".

La resposta de Terelu Campos i la reacció del públic davant les paraules d'Olga Moreno

Davant aquest qüestionament d'Olga Moreno, Terelu Campos va defensar la seva postura. Ho va fer dient: "No sempre es fiquen amb tu un redactor i un càmera".

"Tu coneixes Màlaga i jo al mar allà tampoc em fico sola perquè és un mar fosc i profund en molts llocs. I clar que m'he ficat al mar, fins i tot quan he anat a Eivissa".

A la qual cosa va afegir: "Però amb el pas dels anys he anat restringint-me a mi mateixa la meva llibertat en aquest sentit. Tampoc faig mal a ningú per ficar-me al mar de la mà amb una persona".

La confrontació entre ambdues ha generat una allau de comentaris a les xarxes socials. I molts espectadors donen suport a la postura d'Olga, considerant que va fer bé desmuntant a Terelu i a Carmen Borrego. Ho han fet amb tuits com aquests: "Moreno té raó" i "Li ha dit el que tots pensem".

Aquesta polèmica ha posat de manifest les diferents percepcions sobre la participació de Campos a Supervivientes. I ha revifat el debat sobre l'autenticitat de les experiències compartides pels concursants als programes. Sens dubte, ¡De Viernes! ha servit com a escenari per a un enfrontament que continuarà segur donant de què parlar en els pròxims dies.