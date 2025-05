Montoya podria ser expulsat ja de 'Supervivientes' en cometre un error terrible

Montoya i Anita van protagonitzar diumenge passat una discussió a Supervivientes que va anar més lluny del previst. Un desacord que va deixar a la vista les seves diferències i en el qual Montoya es va mostrar com mai fins ara. Tant és així que el concursant va decidir demanar perdó públicament a la que va ser la seva xicota, reconeixent que la seva actitud havia estat del tot inapropiada.

"He de dir que aquesta discussió de diumenge va ser lamentable, jo m'incloc", començava dient l'andalús. "Veure-la així a mi no em fa bé i em retracto. Demano perdó per les meves formes perquè al final això és una situació molt extrema", afegia Montoya referint-se a Anita.

Si bé al principi de la seva aventura als Cayos Cochinos semblaven estar molt distanciats, amb el pas de les setmanes l'acostament de l'exparella és evident. De fet, fins i tot han protagonitzat algun moment de passió ocults sota el sac.

Montoya s'enfronta a l'expulsió per una discussió en la qual va perdre les formes

No obstant això, el que va succeir a la gala de diumenge passat mostrava novament els dos concursants enfrontats en una discussió que semblava no tenir fi. El més cridaner van ser les formes que van mostrar en parlar-se, cosa de la qual Montoya ha volgut retractar-se i decidia fer-ho en ple directe.

El sevillà reconeixia que no va estar en absolut afortunat quan va preguntar a Anita si tenia gana. Ella, per la seva banda, també va demanar perdó per com s'havia mostrat i va admetre haver-se posat "nerviosa".

La catalana va mostrar el seu malestar pel fet que a l'illa no hi ha on poder desconnectar. "No tens aquest espai d'anar-te'n a fer una volta", explicava. A més, va compartir l'angoixa que genera el fet de ser gravada constantment.

Montoya demana perdó públicament per les formes que va emprar en la seva discussió amb Anita

La que va ser concursant de La Isla de las Tentaciones va admetre que la pregunta li va molestar "perquè venia d'un atac d'ansietat". La qüestió en si li va fer sentir ràbia, "vaig explotar i li vaig dir que no volia parlar més aquell dia", va explicar. Una discussió que a tots dos se'ls en va anar de les mans i després de la qual tots dos han coincidit a disculpar-se públicament.

Així, després de la tempestuosa discussió, Anita i Montoya van decidir donar la cara i demanar perdó pel seu comportament a l'Oracle de Posidó.

La veritat és que aquest desacord és potser el de major intensitat dels que han protagonitzat fins ara. No obstant això, després de la sonada discussió, la catalana i l'andalús es reconciliaven en una ardent nit de passió sota els llençols.