Preocupació per Borja González pel succeït a 'Supervivientes' amb la seva nòvia

Borja González vivia fa uns dies el retrobament amb el qual somiava des de fa setmanes a Supervivientes 2025. El valencià protagonitzava un moment inoblidable quan de nou va poder abraçar la seva nòvia Ana Solma qui s'havia desplaçat fins als Cayos Cochinos. Una trobada en la qual també es va destapar quina havia estat la preocupació de la jove durant tot aquest temps.

Laura Madrueño proposava un repte a l'antic concursant de La Isla de las Tentaciones amb el qual posava a prova la seva excel·lent forma física. La presentadora de Supervivientes li va explicar al concursant que en cas de superar la prova la recompensa posterior seria veure el seu fill.

"M'encantaria, faig el que sigui", responia ell de seguida. González, que en diverses ocasions ha mencionat haver oblidat la cara del seu petit després de tantes setmanes lluny d'ell, estava desitjant veure'l.

Borja González demostra a la seva nòvia que ja ha superat el pitjor de Supervivientes

Tanmateix, la persona amb la qual realment es trobaria era amb la seva parella, Ana Solma. "De debò pensaves que no vindria?", va preguntar ella només veure'l.

A continuació, tots dos es van fondre en una abraçada. Un moment molt especial després del qual van tenir ocasió d'abordar la crisi de parella a la qual van fer front mesos enrere.

Ana Solma va confessar al seu nòvio que durant setmanes el va veure passar-ho malament a Supervivientes 2025, un fet que a ella la va afectar molt. "Patia perquè ho estaves passant fatal, molt malament. Et veia fatal, no eres tu, no estaves gaudint, plorant de seguida…", expressava la jove referint-se a aquesta primera etapa de Borja al reality.

A continuació, el valencià va respondre afirmativament, va ser un mal moment en el qual fins i tot va arribar a plantejar-se la possibilitat de tornar a casa.

Tanmateix, la situació actual és diferent i Borja es troba amb un altre tarannà, una cosa que la seva noia va voler valorar. "Ara t'estic veient superbé", reconeixia Solma. La veritat és que en la recta final del reality el nutricionista i entrenador esportiu està completament adaptat a l'experiència.

De fet, s'ha convertit en un dels concursants més forts dels que queden a l'illa. Una circumstància que la seva nòvia li recordava una vegada i una altra perquè sabés com l'estan veient des de fora.

Borja González no creia que es trobaria a Hondures amb la seva parella

Borja González i Ana Solma van participar en la setena edició de La Isla de las Tentaciones, de fet va ser l'única parella del reality presentat per Sandra Barneda que van abandonar junts.

Ara, després de tres mesos separats, Borja González no podia sortir del seu astorament en tenir de nou a prop la seva noia. "Després del dia que va néixer el meu fill, és el millor de la meva vida. No esperava que vingués", reconeixia sense poder contenir l'emoció.

El concursant reconeixia, a més, que la seva experiència a Hondures li ha servit per adonar-se dels seus errors i confirmar que la seva parella és una persona determinant a la seva vida.