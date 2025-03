Sorpresa majúscula amb el Papa Francesc: la decisió del Vaticà per a aquest dilluns

​El Papa Francesc segueix hospitalitzat al Policlínic Gemelli de Roma des del 14 de febrer a causa de diversos problemes respiratoris. Durant aquests dies, s'ha anat informant sobre l'evolució del Pontífex, i els últims informes apunten a una millora progressiva. Als seus 88 anys, la seva salut és fràgil, per la qual cosa l'equip mèdic segueix de prop la seva evolució per evitar recaigudes.

Encara que l'atenció dels fidels és màxima, el Vaticà ha pres una decisió que sorprèn molts. Des de la Santa Seu han confirmat una reducció dels parts informatius. I és que aquests es faran públics només quan hi hagi novetats rellevants a traslladar als feligresos.

El Papa Francesc segueix millorant dia a dia

Encara que la notícia pot sorprendre, la veritat és que es tracta d'alguna cosa positiva. El Papa Francesc segueix millorant cada dia i mostra signes de millora progressiva. En aquest sentit, manté, segons la COPE, la seva rutina de fisioteràpia respiratòria i mecànica.

En aquest sentit, des del Vaticà han compartit la primera imatge del Papa Francesc, resant a la capella de l'hospital. Una instantània que ha omplert d'esperança els que segueixen amb atenció el seu estat de salut. De moment, això sí, no sembla que tinguem cap informe mèdic fins dimarts o dimecres.

El Papa Francesc agraeix les oracions per la seva salut

El mateix Papa Francesc reconeixia aquest diumenge que està travessant un moment difícil, però manté la seva fortalesa espiritual. "M'uneixo als tants germans i germanes malaltes: fràgils, en aquest moment, com jo", va expressar. També, en un altre missatge a X, ha tingut unes paraules per a tots els fidels per les seves oracions i "a aquells que m'assisteixen amb tanta dedicació".

No obstant això, tot i l'estabilitat clínica, la Santa Seu ha decidit suspendre alguns compromisos i viatges previstos a l'agenda del Papa. Encara que el seu equip sanitari és optimista, no hi ha una data clara per a la seva alta, ja que la seva evolució continua sent monitorada dia a dia.

El Vaticà es pronuncia davant els rumors de renúncia

La prolongada hospitalització del Papa ha desfermat especulacions sobre una possible renúncia, però el Vaticà ha sortit al pas per desmentir aquesta possibilitat. Un portaveu oficial ha assegurat que "el Sant Pare segueix ferm en la seva missió i s'està recuperant".

El Papa va avisar que renunciaria al pontificat, si el seu estat físic li impedís exercir-lo, però la Santa Seu descarta, per ara, aquesta opció. Francesc continua involucrat en les decisions de l'Església i s'espera que delegui algunes de les seves funcions.