Terratrèmol a 'Espejo Público' per la confessió de Gonzalo Miró: 'Mai he volgut…'

Gonzalo Miró torna a generar un gran enrenou al plató d'Espejo Público en compartir amb els seus companys una opinió del tot personal. "Mai he volgut afrontar les conseqüències dels efectes secundaris que produeixen aquests medicaments", ha assegurat el periodista.

Aquest mateix matí, Susanna Griso i el seu equip de col·laboradors han dedicat part de la seva emissió a debatre sobre un dels grans problemes estètics dels homes: l'alopècia. I tot arran de l'última i impactant notícia que ha transcendit relacionada amb aquest tema.

Tal com han confirmat a Espejo Público, un medicament emprat per prevenir la calvície li ha deixat serioses seqüeles a un home que el va prendre durant anys. Un tema que ha portat Gonzalo Miró a enfrontar-se a una incòmoda situació davant dels televidents.

El col·laborador de televisió no ha pogut evitar posar-se una mica nerviós en veure dues imatges seves a les pantalles del plató. En elles, es podia apreciar l'evident pèrdua de cabells que ha experimentat en aquests anys.

En aquell moment, els seus companys li han preguntat a Gonzalo Miró quina foto li agradava més. No obstant això, i encara que en un principi ha escollit la imatge d'ell amb cabells i més jove, després ha volgut matisar la seva resposta.

"Em solc agradar molt més a l'esquerra, però en aquest cas, més sense cabells que amb cabells", ha assegurat el col·laborador d'Espejo Público. A continuació, el periodista ha generat un gran enrenou al plató en confessar el que ell pensa sobre els medicaments per prevenir la calvície.

Gonzalo Miró provoca un gran terratrèmol al plató d'Espejo Público

Gonzalo Miró ha deixat molt clar que no troba gens a faltar la seva cabellera. A més, ha assegurat que ell mai ha utilitzat medicaments o tractaments que prometen recuperar els cabells perduts: "En absolut. No canviaria la meva calvície per res".

A més, el col·laborador d'Espejo Público ha confirmat que diverses de les seves amistats sí que han decidit posar les seves esperances en aquests fàrmacs. No obstant això, ell sempre ha preferit assumir la seva pèrdua de cabells abans d'enfrontar-se als seus efectes secundaris.

"Mai he pres[...]Jo mai he volgut afrontar les conseqüències dels efectes secundaris que produeixen aquests medicaments. M'he negat", ha afegit Gonzalo Miró a continuació.

En aquell moment, la periodista Marta Robles ha assegurat que en casos com el del seu company, aquest tipus de medicaments podria no ser eficaç. "No val per a tothom. Amb una calvície molt gran no et recomanen prendre Finasteride... El teu cas era difícil", ha assegurat la col·laboradora.

"Bé, Marta. En el meu cas, ara perquè hi va haver un moment en què potser prenent aquests medicaments podia haver estirat una mica més el xiclet", li ha respost Gonzalo Miró, visiblement molest.