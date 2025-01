Miguel Urdangarin parla clar després de la seva trobada amb Joan Carles I: 'No tinc…'

Fa només unes hores, Miguel Urdangarin ha reaparegut al costat de la seva nòvia Olympia Beracasa a l'Aeroport de Madrid després de la seva última trobada amb el seu avi, don Joan Carles I. Moment en què ha parlat alt i clar sobre diversos temes relacionats amb la seva família: "No tinc res a dir".

El passat 5 de gener, el rei emèrit va celebrar per tot el que val el seu 87è aniversari a la seva residència d'Abu Dhabi. Una festa a la qual van assistir, no només els seus grans amics, sinó també diversos membres de la seva família.

Com era d'esperar, entre els assistents hi havia les infantes Cristina i Elena. A més, Joan Carles I també va gaudir de la companyia de tots els seus nets, a excepció de la princesa Leonor i la infanta Sofia.

Ara, diversos dies després de la festa de l'emèrit, Miguel Urdangarin ha reaparegut a l'aeroport de Madrid davant els mitjans de comunicació. Moment que un equip d'Europa Press ha aprofitat per preguntar-los per l'aniversari del monarca.

Tanmateix, i encara que el tercer fill dels exducs de Palma ha confirmat que s'ho han passat "molt bé", s'ha mostrat una mica reticent a compartir més detalls. "No tinc res a dir, moltes gràcies", ha afegit a continuació.

Miguel Urdangarin trenca el seu silenci després de la seva última trobada amb Joan Carles I

Després de mesos d'especulacions, i després de l'últim aniversari de Joan Carles I, Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa han confirmat que la seva relació està més que consolidada.

De fet, i igual que les parelles de Pablo i Irene Urdangarin, aquesta jove ha tingut l'oportunitat d'assistir a la gran festa de l'emèrit a Abu Dhabi. Un viatge als Emirats Àrabs que aquesta discreta parella ha decidit allargar per poder fer una mica de turisme per la zona.

Però aquest dilluns, 13 de gener, a la seva tornada a Madrid, Miguel Urdangarin i Olympia Beracasa no han pogut esquivar les preguntes de la premsa. No obstant això, el net de Joan Carles I ha evitat per tots els mitjans fer algun tipus de declaració.

Tant és així que, quan li han preguntat per la festa d'aniversari de l'emèrit, el jove ha optat per la prudència. "Molt bé, molt bé, però no tinc res a dir. Moltes gràcies".

Una resposta molt similar és la que ha tingut quan els reporters li han mencionat l'embarcament de la seva cosina la princesa Leonor al vaixell escola Juan Sebastián Elcano. "No sé, no tinc res a dir, moltes gràcies, però res", ha assegurat Miguel Urdangarin.

Tanmateix, quan li han preguntat pel darrer reconeixement que ha rebut la seva àvia materna, la reina Sofia, el jove ha confessat que tots estan "molt contents" per ella.