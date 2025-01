Destapen què pensa la família de la reina Sofia sobre Joan Carles I: ‘Té idees…’

Joan Carles I va acabar fa uns mesos d'escriure les seves memòries. Un llibre de 500 pàgines en què l'emèrit fa un repàs de la seva infància i adolescència, així com els fets més destacats de les seves gairebé quatre dècades de regnat. Una obra en què es desvela el que la família política de l'emèrit opinava: "és intel·ligent, té idees modernes, resulta amable i simpàtic", assegurava la mare de la reina Sofia.

Pel que sembla a Frederica de Grècia li va semblar que algú com Joan Carles era un bon partit. El que anys després es convertiria en cap d'Estat, va viatjar fins a l'illa de Corfú l'any 1954 per discutir els detalls del compromís de boda.

"El millor de la princesa és el gran sentit del deure que té molt inculcat", va explicar Joan Carles als periodistes abans de l'enllaç. Un casament que es va celebrar el 14 de maig de 1962 amb dues cerimònies: una catòlica i una altra ortodoxa davant membres de la reialesa europea.

La mare de la reina Sofia va compartir quina era la seva percepció de Joan Carles

Anys després, i coincidint amb el naixement de Felip, la reina Frederica es va convertir en el ploramiques de la seva filla quan aquesta va descobrir que el seu marit li era infidel. Llavors Sofia amb els seus tres fills va posar rumb a l'Índia, on Frederica vivia a l'exili.

En aquell moment la mare de la reina va deixar clar a la seva filla que no podia posar fi al seu matrimoni i que havia de tornar amb el seu marit.

Ara, amb el llibre de memòries de Joan Carles acabat, el que va ser Cap d'Estat espanyol ha vist com la publicació del mateix s'ha vist ajornada. El motiu no és altre que la polèmica sorgida per la publicació de les fotos de Joan Carles amb Bárbara Rey. A això cal sumar els àudios en què el monarca realitzava una sèrie de confessions a l'exvedette.

La publicació del llibre s'ha ajornat per la polèmica de les imatges de l'emèrit amb Bárbara Rey

Caldrà esperar una mica més per trobar Reconciliació, així es titula l'obra signada per l'avi de Leonor de Borbó, a les llibreries. Cal destacar que l'editorial encarregada de la seva publicació va filtrar algunes frases que es podran llegir al llibre.

"El meu pare sempre em va aconsellar no escriure memòries", destapa l'emèrit, qui a més desvela com se sent. "Tinc el sentiment que m'estan robant la meva pròpia història", al·lega el monarca per justificar la publicació de la seva autobiografia amb una editorial francesa.

Una obra que ha estat escrita a Abu Dhabi, on el marit de la reina Sofia viu autoexiliat des d'agost de 2020. Va ser aquell any quan Joan Carles va sortir d'Espanya. Ara, mitjançant un llibre, el rei emèrit "explica els seus errors i males decisions" i, a més, "no oculta els seus penediments".