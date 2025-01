El Maestro Joao frena 'Bake Off' i explica la veritat de la seva mare: 'Ella sabia...'

El Maestro Joao va paralitzar el programa Bake Off per explicar la realitat sobre la seva mare, confessant que "ella sabia el que havia parit". El vident més famós de la televisió va revelar a TVE que havia iniciat la seva transició i va manifestar l'orgullosa que estava ella. Tots dos mantenien una excel·lent relació i ella sempre va saber quins eren els veritables sentiments del seu fill.

Per retre-li homenatge i donar-li el seu lloc, el Maestro Joao va fer una petició a Paula Vázquez i a la resta de companys de Bake Off. A partir d'ara, el seu desig és que li diguin pel seu nou nom, el mateix que va portar qui li va donar la vida. "M'encantaria per a vosaltres ser ja Benita d'una vegada per totes", va comentar molt emocionat.

El Maestro Joao explica la realitat sobre la seva mare a les cuines de Bake Off

El Maestro Joao es va estrenar ahir a la nit a les cuines de Bake Off juntament amb altres rostres coneguts de la televisió. A partir d'ara, el vident haurà de mostrar els seus dots culinaris, alhora que regalarà moments únics. I el primer d'ells es va produir en la seva presentació, quan va revelar un secret personal.

Aquest va paralitzar Bake Off per confessar la veritat de la seva mare: que "ella sabia el que havia parit". A aquestes paraules les va seguir l'anunci del Maestro sobre el seu canvi de sexe. Tal com va explicar, ja havia iniciat la seva transició i, encara que va morir abans de veure-la finalitzada, sabia qui era el seu fill.

"Fa uns mesos que soc qui soc, qui va parir la meva mare molt orgullosa", va explicar amb emoció a la veu. Paula i els seus companys escoltaven atents el discurs de Joao i es van sorprendre en escoltar la petició que els va llançar.

El vident no se sent identificat amb el seu passat i, a partir d'ara, vol que es dirigeixin a la seva persona amb la seva nova identitat. "M'agradaria a partir d'ara, poder ser ja Benita", anunciava davant l'astorament de Paula Vázquez. "M'encantaria per a vosaltres ser ja Benita d'una vegada per totes", va reiterar.

Tots els companys de Joao van celebrar la seva nova identitat i van assegurar que aquest seria el nom amb el qual li dirien ara. "Benvinguda Benita, és un honor que hagis triat Bake Off per a aquest moment en la teva transició, aquí neix una nova estrella", va comentar Paula.

El Maestro Joao ret homenatge a Bake Off a la seva mare

Les cuines de Bake Off van ser testimonis del gran canvi en la vida del Maestro Joao. Convençut de la decisió que ha pres, a partir d'ara està disposat a no amagar-se i demostrar qui és en realitat. Una persona que només la seva mare coneixia a la perfecció i qui sempre li va donar suport.

Ara que ha iniciat la seva transició, el nom que ha escollit ha estat, precisament, el d'ella. D'aquesta manera li ret homenatge a la dona més important en la seva vida. "Quan vaig fer el pas i ho vaig pensar, vaig dir «el nom de la millor, el de la meva mare»", va confessar sense poder contenir les llàgrimes.

L'emoció del Maestro Joao es va contagiar a la resta dels seus companys que tampoc van poder reprimir les llàgrimes. Nagore, Sheila Dúrcal o la mateixa presentadora van veure com els seus ulls s'omplien de llàgrimes d'emoció i alegria.

El Maestro Joao finalment ha pogut fer el seu somni realitat, aquest somni que lamentablement Benita no va poder veure complert. Va ser el passat mes de juliol quan el vident va perdre el seu referent mentre aquest es trobava en un creuer.

"Ara ja estaràs sempre al meu costat. Mamà, ja ets eterna", va escriure en el seu perfil d'Instagram. I eterna serà també perquè ara Joao ha adoptat de manera pública el nom de Benita, iniciant així una nova vida.