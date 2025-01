Joan Carles I trenca el seu silenci i deixa marcat Felip VI: 'Gràcies, perquè...'

Malgrat el perfil baix que ha adoptat durant aquests últims anys, Joan Carles I ha trencat el seu silenci per dedicar unes paraules a tots els seus éssers estimats. Un discurs que, sens dubte, ha deixat profundament marcat el seu fill, Felip VI: “Gràcies, perquè sou el meu refugi”.

El passat 5 de gener, Joan Carles va complir 87 anys, i per a l'ocasió va celebrar una gran festa al seu actual domicili d'Abu Dhabi. Una reunió social que, com era d'esperar, ha donat molt de què parlar aquests dies.

Tant és així que, durant l'última emissió de TardeAR, Ana Rosa i el seu equip han dedicat part de la seva secció SalseAR a comentar tots els detalls d'aquesta celebració. I per a això han comptat amb la presència del periodista Alejandro Entrambasaguas.

El 2024 es va dir que a Joan Carles I “li van haver de cridar l'atenció” des del palau de la Zarzuela. I tot després que li demanessin “que fos una mica discret i va ser de tot menys discret”. Però aquest any res més lluny de la realitat.

El col·laborador ha assegurat que “aquest any ha estat[una festa]molt més relaxada”, però que “no ha faltat de res”. D'altra banda, Entrambasaguas ha aprofitat l'ocasió per confirmar que el pare de Felip VI es va acomiadar dels seus convidats molt abans que acabés el berenar-sopar:

“Va rebre els convidats i després se'n va anar”. No obstant això, just abans de “retirar-se”, Joan Carles I “va fer un petit discurs”, unes paraules que, de segur, han deixat profundament marcat el seu fill. “La seva última frase va ser: «Gràcies, perquè sou el meu refugi»”, ha recordat el tertulià.

Segons ha confirmat el periodista, Joan Carles I va estar acompanyat per les seves filles, els seus nets i un grup d'amics que es van desplaçar fins allà per a l'ocasió.

Segons ha confirmat el periodista, Joan Carles I va estar acompanyat per les seves filles, els seus nets i un grup d'amics que es van desplaçar fins allà per a l'ocasió.

“S'ho va passar molt bé. Hi ha qui diu que està tot el dia de festa, res més lluny de la realitat”, ha confirmat el col·laborador de televisió. “El que passa és que per a una festa que fa a l'any, que és el dia del seu aniversari, tira la casa per la finestra”, ha afegit a continuació.

D'altra banda, ha parlat de l'espectacle de llums en què es va poder veure reflectida la seva cara. Un regal que el pare de Felip VI no sabia que anava a rebre, tant és així que les úniques que tenien aquesta informació eren les seves dues filles.

Finalment, i després de revelar els regals que va rebre Joan Carles I, Entrambasaguas ha assegurat que a l'emèrit “li hauria agradat celebrar-ho a Espanya i així ho tenia previst”. No obstant això, “la Casa del Rei li va aconsellar que no era el millor moment perquè tornés a fer un altre viatge”.