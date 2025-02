Meghan Markle en el punt de mira després del seu últim gest: 'Mireu el que he fet!'

Meghan Markle ha causat enrenou a les xarxes després de compartir un vídeo a Instagram on es mostra ajudant una víctima dels incendis a Los Angeles. La víctima, de 15 anys, lamentava la pèrdua d'una samarreta de Billie Eilish.

En el vídeo, la duquessa de Sussex explica com va contactar amb la cantant i altres famosos per enviar-li a l'adolescent una samarreta signada. Tanmateix, la manera en què Meghan va decidir difondre aquest acte de generositat ha generat crítiques.

Bona acció o necessitat de protagonisme?

El vídeo que Meghan va publicar a Instagram la mostra en un to casual, amb texans i sense gairebé maquillatge. En ell relatava com una jove fan de Billie Eilish, la llar de la qual va ser destruïda en els incendis d'Altadena, li demanava una samarreta de la cantant.

"Li vaig dir, «No conec Billie Eilish, però t'aconseguiré aquesta samarreta»", va explicar Meghan. Més tard va detallar com va demanar ajuda als artistes, entre ells Adam Levine i la seva esposa Behati Prinsloo.

Però el que va començar com un relat sobre com ajudar la jove va acabar convertint-se en un tema de debat a les xarxes. Molts s'han preguntat si compartir aquest tipus de gestos a les xarxes socials és el més adequat, sobretot quan es tracta d'una tragèdia tan gran com els incendis. La crítica més comuna va ser que Meghan estava utilitzant una situació tràgica per obtenir atenció.

El silenci d'altres famosos davant l'ajuda

A diferència de Meghan, altres famosos que també van ajudar la jove no van sentir la necessitat de compartir els seus esforços. Una ullada a les xarxes socials d'Adam Levine, Billie Eilish i Behati Prinsloo mostra que cap d'ells va publicar detalls sobre com van col·laborar amb la jove afectada per l'incendi. Mentrestant, Meghan va destacar els famosos en el seu vídeo, agraint-los per la seva ajuda, cosa que només va intensificar les crítiques cap a la seva actitud.

El contrast amb el comportament dels artistes que no van compartir públicament el seu suport a la víctima subratlla una diferència important en com es percep l'ajuda pública i la privada. Mentre alguns consideren que compartir actes de generositat pot inspirar altres a ajudar, altres pensen que hauria de ser un acte més discret.

Les crítiques i l'anàlisi de les intencions de Meghan

La publicació de Meghan també va ser comentada per analistes i crítics del seu comportament, que van suggerir que ella estava buscant visibilitat amb aquest acte. L'autor i editor Alexander Larman, per exemple, va escriure a The Spectator que l'ajuda semblava més un intent de "protagonisme" que un veritable acte de bondat.

La duquessa de Sussex no és aliena a les crítiques. Des que es va mudar a Califòrnia amb el príncep Harry, ha estat objecte d'atenció mediàtica constant.

Aquest tipus de reaccions, tant de suport com de rebuig, són quelcom habitual en la seva vida pública. Malgrat això, Meghan segueix endavant amb el seu estil i actitud, sense mostrar signes de penediment per les seves publicacions.