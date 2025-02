Kate Middleton parla amb Guillem i prenen una decisió històrica amb els seus fills

Kate Middleton i el príncep Guillem han decidit que els seus fills, Charlotte, Louis i George, juguin un paper igualment important dins de la família reial. George, com a futur rei, té un lloc destacat, és evident. No obstant això, els pares estan compromesos a evitar que els germans menors se sentin menys rellevants.

Kate Middleton i els seus dos fills petits

L'expert en la família reial, Phil Dampier, ha destacat que Charlotte i Louis seran essencials per a la monarquia en el futur. A mesura que es redueixi el nombre de membres en la família reial, tots dos tindran un paper més important. "La família reial necessitarà a Charlotte i Louis, ja que el nombre de membres està disminuint", va explicar Dampier.

Un dels pilars de la criança que Kate Middleton i el príncep Guillem han triat per als seus fills és el suport mutu. Kate ha volgut replicar amb els seus fills el vincle proper que té amb els seus propis germans. L'objectiu és que, més enllà dels rols establerts pel naixement, Charlotte i Louis sempre puguin comptar l'un amb l'altre.

Aquesta dinàmica de suport mutu contrasta amb la que va viure el príncep Harry, qui va créixer amb un germà gran amb més protagonisme. Dampier ressalta que Charlotte i Louis viuran una experiència diferent, més equilibrada i solidària entre ells.

Kate Middleton i el príncep Guillem escullen escola

Quant a l'educació, Kate Middleton ja ha començat a explorar diverses opcions per a George, qui deixarà Lambrook School aviat. Entre les possibilitats es troben la University College School (UCS) a Hampstead i Highgate School. L'expert va afegir que la família reial prefereix que els tres germans assisteixin a la mateixa escola, per crear un entorn més segur i favorable per al seu desenvolupament.

Malgrat l'atenció centrada en George com a futur rei, Charlotte i Louis també seran figures claus per a la monarquia. Dampier va explicar que, amb el temps, els dos menors de la família reial assumiran papers importants, especialment amb la sortida de membres més grans. "La societat i la monarquia estan canviant ràpidament", va comentar l'expert.

Dins de les opcions educatives, el Marlborough College, on Kate va ser educada, continua sent una possibilitat per als tres germans. No obstant això, també s'ha vist a Kate i Guillem avaluant altres opcions, com la University College School a Hampstead, cosa que indica que encara estan prenent decisions.

Eton College, que ha estat l'escola de Guillem i Harry, també podria ser una opció per a George. La corresponsal reial Katie Nicholl ho revelava a The Sun. Donat l'interès de George per activitats com el polo i el vol d'helicòpters, Eton seria una elecció lògica per a ell.

Finalment, Dampier subratlla que els tres fills de Guillem i Kate seran fonamentals per a la família reial en el futur. "Seran clau per a la 'Firma' i hauran d'estar en contacte amb el públic per complir amb els seus deures", va concloure l'expert. Els futurs monarques es preparen per a un futur en què els seus fills jugaran un paper rellevant, mantenint els valors d'unitat i suport familiar.