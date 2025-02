Sorpresa per les últimes paraules de Martina, filla de Ramon Pellicer: 'El meu pare…'

Si pensaves que els secrets més sucosos d'un periodista els guarden altres, t'equivoques. El passat dissabte, al programa Col·lapse de Ricard Ustrell, el conegut presentador Ramon Pellicer va ser un dels convidats més esperats.

Tanmateix, el que no podia imaginar és que l'espai li tenia preparada una sorpresa d'allò més personal. En un gir inesperat, la filla de Pellicer, Martina, va aparèixer en un vídeo per explicar alguns dels detalls més entranyables (i altres no tant) de la vida del seu pare.

Sorpresa després de les últimes paraules de la filla de Ramon Pellicer

"Jo quan veig el meu pare per la televisió veig un presentador", va començar Martina. Segons la jove, el to que utilitza el seu pare en pantalla és el mateix que fa servir en la seva vida diària. "El to quan t'explica alguna cosa és el mateix a la televisió que a casa", va revelar.

Entre les confessions més divertides, Martina també va revelar alguns hàbits curiosos del seu pare, com la seva preocupació per la salut. "El meu pare té el colesterol alt i pren actimels i iogurts". Unes paraules que van portar a un aclariment posterior per part de Pellicer.

"No són actimels, perquè no són per al colesterol", va bromejar el periodista, afegint que el seu colesterol alt és més aviat "hereditari". Però no tot en la vida de Pellicer és sobre la salut; l'ordre també és un tema recurrent.

Martina va continuar dient que el seu pare és "molt ordenat" i que "ha de tenir tot controlat, al minut, al segon". A més, va explicar com a casa tots estan acostumats a la seva meticulositat, encara que ser com ell no és tasca fàcil.

Destapen el costat més personal de Ramon Pellicer

Un detall tendre que va revelar Martina va ser sobre els entrepans. Al llarg dels anys, Pellicer ha estat l'encarregat de preparar els entrepans. A més, sempre que tots tres tornen a casa, el pare els fa la mateixa pregunta: "Estava bo l'entrepà?".

Un detall quotidià, però que reflecteix l'afecte i la dedicació amb què el periodista cuida la seva família. Entre rialles i anècdotes, el programa Col·lapse va oferir una visió més humana i entranyable del presentador.

D'aquesta manera, Ramon Pellicer va demostrar que, més enllà de ser una figura mediàtica, és un pare dedicat. Un retrat més humà de qui, sens dubte, continua conquerint la seva audiència.