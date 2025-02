El príncep Harry i Meghan Markle, muts en saber què acaba de fer Carles III

Carles III ha pres una decisió que ha cridat l'atenció: seguir els passos del seu fill Harry. El rei britànic ha anunciat un nou projecte per a Prime Video, que, segons alguns mitjans, podria veure's com una resposta als treballs de Harry i Meghan Markle. Els ducs de Sussex han treballat amb Netflix en projectes com Harry & Meghan.

Carles III segueix els passos de Harry

Malgrat les tenses relacions familiars, Carles III ha decidit llançar-se a l'arena de les plataformes de streaming. En aquest sentit, la seva iniciativa sembla una contraprogramació als projectes del seu fill.

Harry i Meghan Markle van signar un acord amb Netflix per produir diversos documentals i sèries. Mentrestant, Carles III opta per Prime Video per transmetre el seu missatge.

Carles III i el seu tema central

El tema central del documental és la sostenibilitat. El rei, conegut per la seva preocupació pel medi ambient, vol mostrar com les comunitats poden treballar millor amb la natura. El rodatge va començar al gener a Dumfries House, la residència escocesa de la família reial.

Aquest projecte té com a base el llibre Harmony: A New Way of Looking At Our World, escrit per Carles III el 2010. En aquest llibre, el monarca parla sobre la necessitat de canviar la relació de la humanitat amb l'entorn natural. Carles sempre ha estat un ferm defensor de la sostenibilitat i d'un futur més verd.

Resposta als projectes de Harry i Meghan

L'audiovisual de Carles III ha estat interpretat per alguns com una resposta directa als projectes del seu fill. Harry i Meghan no només han treballat amb Netflix, sinó que també estan molt involucrats en el món digital.

Amb aquest nou projecte, el rei sembla buscar una forma de destacar la seva pròpia agenda. Mentre que Harry i Meghan van compartir la seva història personal a Harry & Meghan, Carles opta per abordar un tema globalment rellevant com la sostenibilitat.

Una mirada al llegat de Carles III

El propòsit no és només explicar històries, sinó mostrar de manera visual com les idees de Carles III poden transformar el món. La producció busca inspirar les persones a prendre mesures per protegir el planeta. En lloc d'un enfocament tradicional, es busca mostrar a les comunitats com poden viure de forma més harmoniosa amb la natura.

Prime Video i el canvi en l'estratègia de la família reial

No hi ha dubte que marca un canvi en la forma en què la família reial britànica es relaciona amb els mitjans. Durant anys, la família reial ha treballat amb canals com la BBC i ITV. Ara, amb Prime Video, Carles III s'uneix al món de les plataformes de streaming.

Això el col·loca en una posició similar a la del seu fill Harry, qui ha fet de Netflix la seva principal plataforma. Aquest moviment reflecteix com la família reial s'adapta a les noves formes de comunicació digital.

Data d'estrena i expectatives

Malgrat que encara no s'ha anunciat la data exacta, s'espera que estigui disponible a Prime Video a finals de 2025 o principis de 2026. El rodatge segueix el seu curs, i el documental promet ser un testimoni visual del compromís de Carles III amb la sostenibilitat. D'aquesta manera, el rei no només compartirà la seva visió, sinó que buscarà posicionar-se com una figura influent en la lluita pel medi ambient.

