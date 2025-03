Màxima tensió a 'TardeAR' pel que Marta López ha dit sobre Montoya: 'És un…'

El programa TardeAR ha viscut un moment de gran tensió aquest dilluns en debatre sobre l'arribada de Montoya a Supervivientes. Encara que Marta López, col·laboradora de TardeAR, no està contenta amb Montoya en el concurs. A més, Marta López ha arribat a confessar que Montoya "és un intens i un pesat".

La gala d'ahir va ser testimoni del seu espectacular salt des de l'helicòpter. Montoya va executar un salt perfecte i ha aterrat a l'illa amb un gran somriure, fent riure al públic amb la seva naturalitat i desimboltura.

Avui, al plató de TardeAR, els presentadors Verónica Dulanto i Frank Blanco han analitzat la seva arribada al concurs. Amb ells, diversos col·laboradors han comentat l'actitud de Montoya en els seus primers minuts a l'illa. Mario Vaquerizo, entre altres, ha elogiat la seva espontaneïtat i energia.

Marta López carrega durament contra Montoya a TardeAR

No obstant això, no tots han compartit la mateixa visió. Marta López ha estat molt més crítica amb el nou concursant i el seu comentari ha generat un silenci incòmode al plató. "És un intens i un pesat, us sembla normal que parli tot el temps d'ell en tercera persona?", ha expressat sense filtres.

Les seves paraules han sorprès els altres col·laboradors, que no han trigat a reaccionar. Alguns han intentat suavitzar la situació, mentre que altres han donat la raó a la col·laboradora.

Marta López no s'ha aturat aquí, ha continuat amb la seva crítica cap a Montoya, assegurant que conviure amb ell a l'illa seria un repte. "Si fos companya d'ell a Supervivientes, això seria el pitjor que et podria passar. Que t'arribi un Montoya...", ha confessat Marta.

"És una persona que no para de fer coses i és el pitjor per a tu perquè t'esgota", ha afirmat amb contundència. Les seves paraules han generat una forta reacció al plató. Alguns han assentit, altres han intentat calmar l'ambient.

Marta López genera tensió a TardeAR després de les seves paraules sobre Montoya

Les xarxes socials han reaccionat de seguida al debat generat a TardeAR. Mentre alguns usuaris han aplaudit la sinceritat de Marta López, altres han defensat Montoya i la seva particular manera de ser.

La controvèrsia està servida. El que està clar és que l'arribada de Montoya a Supervivientes no ha passat desapercebuda per a ningú.

Ara queda per veure com evolucionarà el seu pas pel concurs i si la seva actitud continuarà generant debat als platós de televisió. El que és segur és que Montoya ha fet parlar molt... i això només acaba de començar.