Nidia Ripoll, mare de Shakira, pren una decisió que deixa molts sense paraules

Nidia Ripoll ha pres una decisió que ha sorprès molts: acompanyarà la seva filla, Shakira, en els seus pròxims concerts, encara que alguns d'ells han estat cancel·lats. La mare s'ha mostrat molt propera, especialment durant les presentacions, com el memorable concert que Shakira va oferir a Barranquilla, la seva ciutat natal. Malgrat els reptes de salut que va afrontar fa un temps, Nidia va estar a primera fila, gaudint de l'espectacle juntament amb milers de fanàtics.

En aquell concert a Barranquilla, Shakira va donar una de les seves millors actuacions, amb un ple total a l'Estadi Metropolitano Roberto Meléndez. L'energia de la cantant va ser desbordant, i els seus fanàtics es van acomiadar d'ella entre víctors i aplaudiments. Enmig de la multitud, es trobava Nidia Ripoll, qui no va deixar de seguir el show de la seva filla amb un gran somriure.

Encara que fa poc s'havia esmentat el seu delicat estat de salut, va lluir amb bon ànim i entusiasme, gaudint de l'esdeveniment en tot moment. Un vídeo va captar Nidia Ripoll dempeus, molt atenta a l'espectacle, mentre una persona l'acompanyava i la cuidava. Mentrestant, el seu marit, William Mebarak, es trobava a l'hospital a causa d'una nova complicació de salut.

La mateixa nit que Shakira va aterrar a Colòmbia, va anar a visitar el seu pare, qui recentment va celebrar el seu 93 aniversari. La cantant no va dubtar a dedicar-li temps a la família, mostrant el fort vincle que la uneix als seus pares, malgrat la seva agenda. En un altre vídeo viralitzat a TikTok, es pot veure Nidia Ripoll cantant juntament amb Shakira un dels primers èxits de la cantant, Antologia.

Aquest tema va ser part del seu disc Pies Descalzos, i en veure la mare entonar-lo, molts seguidors no van poder evitar emocionar-se en veure la complicitat entre mare i filla. Aquest gest va demostrar una vegada més la proximitat de Nidia amb la carrera de Shakira, qui sempre ha comptat amb el seu suport incondicional. Després del trasllat de Shakira a Miami, se sap que els seus pares es van establir a Colòmbia, al nord de Barranquilla, a prop de la seva llar natal.

Shakira, molt apegada als seus orígens

Shakira, en cada oportunitat que té, viatja a Colòmbia per reunir-se amb ells i brindar-los el seu suport. El juny de 2023, poc després de la seva arribada a Miami, la cantant va fer un viatge a Barranquilla per estar amb el seu pare durant un procediment mèdic important. A més, sempre s'assegura que els seus fills, Milan i Sasha, passin temps amb els seus avis, enfortint els llaços familiars.

Durant el concert a Barranquilla, Shakira va retre un emotiu homenatge a les seves arrels amb un 'sombrero vueltiao', un símbol tradicional del Carib colombià. Aquest gest va ser una mostra del seu orgull pels seus orígens i una forma de connectar amb el seu públic local. La cantant, amb els seus 13 espectaculars canvis de vestuari, va fer d'aquesta presentació quelcom inoblidable per als seus fanàtics, qui van corejar les seves cançons amb fervor.

No obstant això, Shakira ha sorprès a tothom en anunciar que cancel·larà alguns dels seus pròxims concerts. La raó darrere d'aquesta decisió és un error en l'espectacle que la cantant desitja corregir abans de continuar amb la seva gira. Malgrat la decepció, Shakira ha assegurat que prendrà el temps necessari per ajustar els detalls i oferir la millor experiència possible.

La decisió de Nidia d'acompanyar la seva filla és un reflex del seu suport constant a Shakira, qui sempre ha destacat la importància de la seva família en la seva vida. Mentrestant, Shakira continua treballant per oferir el millor de si mateixa en cada presentació, assegurant-se que tot surti perfecte per al seu públic. La mare i filla seguiran demostrant el seu vincle especial en cada pas d'aquesta nova etapa en la carrera de la cantant.