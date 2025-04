Màxima preocupació a 'Supervivientes' per Montoya: li fa mal i no deixa de plorar

Supervivientes està deixant a la vista la tensió que en els últims dies viuen els seus concursants. En concret, ha estat molt comentat l'enfrontament entre Montoya i Pelayo Díaz, qui qualificava el seu company de ser un "meme" abans de la seva arribada a Hondures. El d'Utrera, molt dolgut amb les paraules del dissenyador, es defensava: "No em faltis el respecte amb això del meme, que em fa mal".

Carlos Sobera va intentar sense èxit treure ferro al qualificatiu que acabava de sentir: "No et donis per ofès amb això de meme, Montoya. No és un insult", va deixar caure el basc.

No obstant això, al concursant de Supervivientes no li van servir aquestes paraules. De fet, va replicar al presentador per què li havia dit.

Montoya reacciona plorant als atacs del seu company Pelayo Díaz

"No et dono suport a aquest comentari, a mi em fa mal", va exclamar mentre es posava a plorar. Uns minuts després i, després de comprovar que l'andalús s'havia enfonsat, Carlos Sobera va decidir demanar-li disculpes.

Aquest va voler aclarir que no es va tractar d'una falta de respecte "perquè no tothom aconsegueix ser un meme". Segons el presentador només es pot fer amb les persones que traspassin la pantalla, "Per això no ho veig un insult", insistia.

Va ser llavors quan Pelayo va demanar perdó i Sobera va fer el mateix: “Si t'he fet mal et demano també disculpes”.

La veritat és que la reacció de Montoya demostra que li importa, i molt, el que pensin d'ell els altres. El que va ser concursant de La isla de las tentaciones no es va quedar aquí, sinó que es va dirigir a l'asturià responent-li amb la seva mateixa moneda. "Tu ets un meme des que vas néixer", va deixar anar l'andalús.

Just després Carlos Sobera donava la paraula a Carmen Alcayde i a Damián Quintero qui van donar el seu punt de vista sobre l'assumpte. Llavors el presentador de Tierra de Nadie es va adonar que Montoya havia trencat a plorar. Un gest amb el qual deixava a la vista que estava molt afectat pel que havia passat.

El concursant de Supervivientes no va poder evitar sentir-se ferit per les paraules de Pelayo Díaz

Montoya llavors va aprofitar per explicar què és el que li havia produït tant de dolor. "A mi em fereix això perquè ho he reviviscut", va assegurar. Després va assenyalar a Damián qui va dir d'ell que només guanyaria la prova de córrer per la platja.

L'ex d'Anita Williams, visiblement molest, va qualificar el comportament dels seus companys. "I això és de pocavergonya, li ho dic així. Pocavergonya i pocavergonya; és lamentable", es queixava.

Montoya no va tenir cap problema a deixar aflorar el dolor que portava per dins. "Tu no saps el que jo he patit. Això és reviure-ho tot", va revelar per sentenciar després que ell, abans de res, i més enllà d'un meme, és una persona.