Impacte absolut per la confessió de Carlos Sobera sobre la seva delicada malaltia

Carlos Sobera, el reconegut presentador de televisió, ha compartit públicament la seva experiència amb una greu patologia que gairebé li costa la vida. Ell mateix així ho va explicar en una entrevista on va confessar que li havien diagnosticat diabetis. "No pots descuidar-te ni un segon", va assenyalar en un intent de conscienciar la població sobre el que implica aquesta malaltia.

Tot va començar quan la seva dona es va adonar que alguna cosa no anava bé en veure'l bevent grans quantitats d'aigua per saciar una set inusual. Aquest sol ser el primer indicatiu que existeix una descompensació de la glucosa que, en el cas de Carlos, es va confirmar. Tanmateix, això no va ser tot, després d'una operació, Sobera va contreure una infecció bacteriana.

Carlos Sobera i el diagnòstic mèdic que va canviar la seva vida

Parlar de Carlos Sobera és parlar d'un dels presentadors més presents i estimats de Mediaset. No només ha consolidat el seu famós restaurant de cites a Cuatro, també forma part dels presentadors de Supervivientes. El que es desconeixia fins ara és que, darrere d'aquest èxit s'amaga una situació clínica que condiciona la vida de Carlos.

Tot va començar fa una dècada quan uns símptomes inusuals en ell van començar a aparèixer. En el seu cas va ser una set insaciable el que va fer saltar les alarmes de la seva família. El diagnòstic va arribar poc després: Carlos Sobera és diabètic, una cosa que mai va sospitar que podia ser.

Des de llavors, la seva vida es va veure condicionada per aquesta malaltia i va començar a prestar més atenció a la importància de cuidar-se. "No pots descuidar-te ni un segon, des del punt de vista emocional ja estàs en guàrdia", va declarar després de donar a conèixer el seu diagnòstic.

A més de la seva experiència personal, Sobera ha utilitzat la seva visibilitat per sensibilitzar el públic sobre la diabetis. Va participar en una campanya de conscienciació, destacant la necessitat d'hàbits saludables i revisions mèdiques regulars. La diabetis requereix una disciplina fèrria, ja que, en qualsevol moment, la situació pot fer un gir inesperat.

"Et fa l'efecte que tu controles la malaltia i que va tot més o menys bé mentre et prenguis la medicació", va explicar. "Però un bon dia et passa alguna cosa i t'adones que la diabetis és un enemic silenciós al qual cal combatre sempre".

Carlos Sobera explica com un bacteri el va portar a l'hospital

Sobera sap molt bé del que parla quan posa sobre la taula l'error que suposa abaixar la guàrdia amb la diabetis. Fa uns anys, una imatge seva convalescent va fer saltar les alarmes dels seus seguidors.

Al cap de poc va explicar que havia estat operat. "Vaig tenir una infecció bacteriana per un abscés, provocat per una fístula, i em van haver d'intervenir", va revelar. Carlos sempre s'ha mostrat sincer sobre els seus problemes de salut conscient que la seva experiència pot ajudar altres persones.

"No és una cosa de la qual un s'hagi d'avergonyir, perquè segueix existint cert recel a reconèixer-ho", va declarar. Ser diabètic porta condicionant la vida de Carlos des de fa més d'una dècada, no obstant això, ha après a conviure amb la malaltia. Amb la medicació adequada i una vida saludable, és possible continuar endavant amb el dia a dia.

Això sí, sempre sense descuidar el mínim canvi o símptoma que faci pensar que les coses no van bé. "El vital és prestar-li atenció", aconsella el presentador basc. Aquesta és la lliçó que ha après Carlos després d'anys lluitant amb la diabetis.

El seu missatge ha calat entre els seus seguidors que agraeixen el fet de donar visibilitat a aquesta malaltia. L'experiència de Sobera ha animat molts a buscar ajuda de professionals després de sentir-se identificats amb el seu testimoni.