La reina Camila assumeix la veritat: aquesta és l'última hora del rei Carles III

Els reis d'Anglaterra han tornat de la seva recent visita oficial a Itàlia, on a més de reforçar relacions internacionals, van celebrar els seus 20 anys de matrimoni. No obstant això, més enllà dels actes diplomàtics i el romanticisme de l'aniversari, la gira ha deixat al descobert un tema delicat: la salut del rei Carles III d'Anglaterra. I la seva negativa a reduir compromisos, una cosa que ha estat comentada sense filtres per la reina Camila.

Camila i la pressió d'un monarca incansable

Durant el viatge, una simple pregunta sobre si el rei es prendria un descans va desfermar una resposta taxativa per part de la reina: “Segueix somiant!”. Camila va deixar clar que, malgrat la malaltia que enfronta el seu marit, ell no està disposat a frenar el pas. Segons va explicar a la premsa, el monarca “no seria feliç” si es veiés obligat a prendre's les coses amb més calma.

Carles III d'Anglaterra va ser diagnosticat amb càncer al febrer de 2024 i va haver d'absentar-se de les seves funcions durant gairebé tres mesos. No obstant això, després de la seva recuperació parcial, ha tornat amb força i, segons la seva esposa, vol “recuperar el temps perdut”. Camila va explicar des de Roma: “Li encanta la seva feina, si un ha estat malalt i se sent millor, vol fer més; aquest és el problema”.

Malgrat el seu recent ingrés hospitalari, des del Palau de Buckingham asseguren que el tractament va “estupendament” i van qualificar la seva davallada de salut com un simple “desliz”. El seu entorn mèdic, de fet, està satisfet que continuï en activitat.

El ritme imparable de Carles III preocupa a tothom

Camila no és l'única que ha intentat convèncer el rei de baixar el ritme. Un alt funcionari del Palau també va reconèixer que “tots ho hem intentat!”, però que Carles gaudeix tant del seu rol que no accepta pauses. “Li encanta estar amb la gent, llegir, aprendre, té un apetit insaciable pel coneixement”, va explicar.

Durant la seva visita a Itàlia, el monarca i la reina van complir amb 17 compromisos oficials en només uns dies. Encara que el nombre sembli elevat, per a l'estàndard d'una visita d'Estat es considera moderat. Tot i així, és una mostra clara de l'energia i determinació que manté el rei als seus 76 anys.

No obstant això, hi ha veus que alerten sobre les conseqüències d'aquest ritme. Experts en reialesa britànica han suggerit públicament que el monarca hauria de prioritzar la seva salut i delegar més tasques. “És vital que cuidi la seva salut i redueixi la seva càrrega de treball”, va dir un d'ells, ressaltant que potser Camila sigui l'única capaç d'influir realment sobre ell.

Una frase que va encendre les alarmes

Un dels moments més comentats del viatge va ser la plantació d'un arbre als jardins de Villa Wolkonsky, residència de l'ambaixadora britànica. Allà, Carles va participar simbòlicament tirant terra a les arrels. Però el seu comentari després de l'acció va sorprendre a tothom: “Espero viure prou per veure una mica de creixement a l'arbre”.

Una frase espontània, però carregada de simbolisme, que ha provocat especulacions sobre el seu estat real de salut. Encara que Buckingham manté el missatge de tranquil·litat, la premsa britànica insisteix que el monarca necessita baixar el ritme. I segons confessa Camila, aquest consell ja li l'han repetit diverses vegades… sense èxit.