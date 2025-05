Ana María Aldón es confessa amb Emma García i acaba trencada de dolor: 'És un drama'

Ana María Aldón tornava aquest cap de setmana al programa Fiesta de Telecinco, on es va referir a la intervenció de la seva filla en l'entrevista que va concedir a la mateixa cadena. No obstant això, el més destacat de la seva intervenció va ser l'instant en què es va enfonsar en parlar de la mort de la seva neboda. Aldón admetia no estar en el seu millor moment pels successos que han tingut lloc en el seu entorn més proper: "És un drama familiar".

L'ex d'Ortega Cano reconeixia que "coses com aquestes et posen per davant el que de veritat importa a la vida i les prioritats". Va ser el passat 30 d'abril quan Ana María Aldón va donar a conèixer la pèrdua de la filla de la seva germana. "La vida ens ha colpejat durament a tota la família enduent-se un ésser de llum i en la flor de la vida", explicava aleshores.

La mort de la jove arribava unes setmanes després que la dissenyadora andalusa es pronunciés sobre el suïcidi de la seva cunyada que va tenir lloc fa menys d'un any.

Ana María Aldón desvela el drama pel qual travessa la seva família

Després de conèixer-se aquest fet, la tertuliana es va absentar del programa en el qual col·labora habitualment per centrar-se en la seva família. El seu desig era superar aquesta situació allunyada de les càmeres, tot i així Emma García va enviar una forta abraçada a la seva companya. "Sabem que ho està passant malament", va dir aleshores la basca sense voler entrar en més detalls.

L'andalusa es va prendre uns dies per sobreportar el dolor per la citada pèrdua familiar. Ana María Aldón va considerar que el millor era romandre apartada completament del focus mediàtic i de les xarxes socials durant un espai de temps per afrontar així aquest dur tràngol.

Al seu retorn a la televisió aquest passat cap de setmana l'exconcursant de Supervivientes 2020 assenyalava que necessitarà temps per recompondre's. Fent esforços per contenir les llàgrimes, Aldón s'emocionava molt en parlar de la seva família.

Ana María Aldón no va poder evitar enfonsar-se en directe

"Em sento protegida amb la meva parella. No sé què seria de mi sense ell, a sobre estant tan lluny de la meva família", deia referint-se a Eladio, l'home que ocupa el seu cor en aquests moments. I afegia: "Amb aquesta pèrdua m'he adonat de com de lluny estic", expressava sobre la distància que la separa de Sanlúcar de Barrameda.

Així, la mort de la seva neboda, i mesos enrere la de la seva cunyada, ha provocat que per a l'ex d'Ortega Cano les polèmiques televisives passin a un segon pla. Aldón, novament en l'ull de l'huracà després de la reaparició de Gloria Camila a Mediaset, ha deixat clar que en el seu cas la crua realitat s'ha imposat en la seva vida.