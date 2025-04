Pillen la princesa Leonor en biquini a l'Uruguai i tots es fixen en això: la foto

La princesa Leonor s'ha convertit, sens dubte, en una de les protagonistes principals de l'endemà d'haver estat enxampada en bikini i gaudint de les increïbles platges de l'Uruguai. No obstant això, tots s'han fixat en el mateix detall: les seves reveladores fotos.

Aquest dimecres, 2 d'abril, Diez Minutos ha sorprès els seus lectors amb una inesperada exclusiva de la futura reina d'Espanya. Ocupant la totalitat de la seva última portada, aquesta revista ha publicat unes fotografies de la jove durant els seus dies de descans a Montevideo.

La princesa Leonor i els seus companys han pogut gaudir del sol i de les aigües cristal·lines de la platja de La Mulata. I tot gràcies a una escala del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano en aquest país.

En les imatges publicades per la citada capçalera, podem veure la filla dels reis gaudint com una jove més de la seva edat, fent-se un merescut bany al mar. I tot després d'haver exercit d'abanderada en el jurament de bandera de 45 espanyols residents a l'Uruguai a Elcano.

Juntament amb la princesa Leonor es trobaven diversos dels seus companys guàrdies marines del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. Unes imatges que, segons la revista, van ser preses el passat 6 de març en una platja situada a mitja hora de l'hotel on estaven allotjats.

No obstant això, i malgrat la rellevància d'aquestes imatges, molts no han pogut evitar fixar-se en el mateix detall. I és que, encara que està diverses hores al dia exposada al sol, la seva pell mostra un to pàl·lid.

Es publiquen les primeres imatges de la princesa Leonor en bikini a l'Uruguai i tots es fixen en el mateix detall

Per a l'ocasió, la princesa Leonor es va decantar per un vestit de bany de dues peces blau i unes ulleres de sol per protegir els seus ulls dels raigs del sol.

Segons informa la publicació, en finalitzar el temps de bany, la futura reina d'Espanya i els seus companys es van dirigir al restaurant de la platja. Un establiment conegut pels seus peixos i empanades.

A més, després d'aquesta tranquil·la jornada a la platja, la princesa Leonor i els seus amics van visitar el centre comercial Punta Carretas, on van dinar i van gaudir d'una pel·lícula al cinema.

L'estada de Leonor i els seus companys a Montevideo els va permetre recuperar energies abans de reprendre la seva exigent instrucció a bord del Juan Sebastián de Elcano, embarcació que va fer escala a Xile la setmana passada.