Primeres paraules de Pepe Navarro en confirmar-se el més trist sobre Ivonne Reyes

Després d'un temps allunyat del focus mediàtic, Pepe Navarro ha trencat el seu silenci per tornar a parlar sobre la seva polèmica paternitat d'Alejandro Reyes. Decisió que el presentador de televisió ha pres després de confirmar-se la dura i trista situació per la qual estaria passant Ivonne Reyes.

Durant aquests dos últims anys, la model veneçolana ha mantingut un perfil baix davant els mitjans de comunicació. Tant és així que, en aquest temps, tan sols ha participat en dos projectes televisius.

Va ser el 2022 quan Ivonne Reyes es va convertir en col·laboradora de Ya son las ocho. No obstant això, no va ser fins al passat gener quan l'ex de Pepe Navarro va tornar a la petita pantalla de la mà de Pasapalabra.

Ara, Saúl Ortiz ha assegurat a 20 Minutos que la model està travessant "la que podria ser la pitjor etapa de la seva vida". Una situació que, segons el periodista, "preocupa el seu cercle més pròxim".

"La veneçolana, que porta diversos anys sense feina estable, estaria transitant per problemes econòmics i anímics", ha afegit aquest conegut periodista, deixant a més d'un sense paraules.

Després de confirmar la dura situació per la qual estaria travessant Ivonne Reyes, el comunicador ha tingut l'oportunitat de parlar directament amb Pepe Navarro. Moment en què el presentador li ha deixat clara una cosa: no té intenció de reunir-se amb Alejandro Reyes.

Pepe Navarro trenca el seu silenci després de conèixer totes les novetats sobre la vida d'Ivonne Reyes

Després que hagin sortit tots els detalls sobre el pitjor moment d'Ivonne Reyes, Pepe Navarro ha decidit trencar el seu silenci. I ho ha fet per avivar encara més la flama de la seva històrica guerra amb la model veneçolana.

Des de fa més de 20 anys, aquests dos personatges de la premsa social del nostre país han estat enfrontats arran de la polèmica i confusa paternitat d'Alejandro Reyes.

Mentre que Ivonne Reyes assegura que Pepe Navarro és el pare biològic del seu fill, ell ho ha negat completament en diverses ocasions. Tema que la Justícia va tancar, adjudicant aquesta paternitat al comunicador.

Ara, i després de mesos sense parlar del tema, han sortit a la llum novetats al respecte. Tal com s'ha dit en els últims dies, el presentador d'Esta noche cruzamos el Mississippi tindria interès a mantenir contacte amb Alejandro. Notícia que ha agafat a ambdues parts totalment desprevingudes.

Tant és així que Pepe Navarro ha assegurat al citat mitjà de comunicació que aquesta informació no és certa. "No sé d'on ha sortit això, no ho entenc", ha explicat a continuació.

Per la seva banda, aquest cap de setmana, el fill d'Ivonne Reyes no va poder ocultar la seva sorpresa quan els mitjans de comunicació li van preguntar al respecte durant un esdeveniment social.