Nagore Robles ja no amaga el que ha descobert sobre Víctor Sandoval: 'És un…'

Nagore Robles acudia aquest dilluns a Mañaneros per parlar de la seva participació a Bake Off: famosos al horno. La televisiva aprofitava la seva presència al plató de La 1 per dedicar unes paraules al seu company Víctor Sandoval. "És un valor segur", afirmava Nagore, deixant clar que el col·laborador dona molt de joc a la petita pantalla.

"És meravellós", afegia sobre el madrileny, qui està demostrant al concurs culinari les seves qualitats com a pastisser. Nagore assenyalava que Sandoval "ho dona tot" en cadascuna de les seves intervencions televisives. A més, apuntava que amb ell "et mors de riure, té molta gràcia", assegurava.

Alba Carrillo, tertuliana de l'esmentat espai, reconeixia que ella havia estat la persona en la qual Sandoval va confiar per rebre els seus primers consells sobre pastisseria. "Però només el primer dia", matisava, donant a entendre que com a alumne no era del tot aplicat. "A mi em cremava el cervell...no podia", deixava caure entre riures l'ex de Fonsi Nieto.

Nagore Robles assegura que Víctor Sandoval és un "valor segur"

Cal recordar que en l'última entrega de l'esmentat espai de la cadena pública, Víctor Sandoval va ser nominat per abandonar el concurs. Finalment, el jurat va decidir que qui havia de penjar el davantal era Isabel Gemio. D'aquesta manera, el públic podrà ser testimoni de noves postres del que va ser col·laborador de Sálvame almenys una setmana més.

El passat mes de novembre, coincidint amb les gravacions del programa Ni que fuéramos va preguntar a Nagore Robles com veia el seu company Víctor Sandoval. Llavors Belén Esteban va prendre la paraula i es va interessar pel paper del tertulià al programa de cuina. "Víctor ja saps com és", va començar dient la que va ser concursant de Gran Hermano 11, qui a continuació va assegurar: “ho està fent superbé”.

L'ex de Sandra Barneda després va donar més detalls del concurs que estava fent Sandoval: "Està graciós, ràpid i s'està esforçant moltíssim. Estem gaudint molt de Víctor, és un regal tenir-lo, ja ho sabeu", va assegurar la basca llavors.

Víctor Sandoval ha reconegut la raó per la qual no vol abandonar el concurs

Nagore, a més, va qualificar la seva pròpia experiència a Bake Off com a positiva. “Estic molt contenta fent pastissos, magdalenes i tot el que puguem”, reconeixia, desvelant després el que la cadena pública va demanar als participants. “TVE volia humor i això és el que tindrà”, avançava.

Mentrestant, Sandoval intenta mantenir el seu davantal setmana a setmana. Conscient que el seu no és la pastisseria, el madrileny no vol ser el pròxim a abandonar el programa.

“No me'n vull anar perquè m'ho passo molt bé”, assegurava Víctor, conscient que està a la corda fluixa. Una situació que l'ha portat a adonar-se que si no s'esforça podria ser el pròxim expulsat.