Màxima felicitat pel que Terelu Campos ha confessat sobre Carmen Borrego

La relació entre Terelu Campos i Carmen Borrego ha passat per alts i baixos, no sempre ha estat ferma. Com a germanes, han batallat moltes vegades, algunes en públic i altres en privat. Però, malgrat tot, solen presentar un front unit contra les adversitats, com ara que Terelu Campos ha aixecat la felicitat en el clan Campos després de la seva confessió sobre Carmen Borrego.

Terelu Campos ha fet el salt al teatre, el seu debut a Santa Lola ha generat tot tipus d'opinions. Molts li desitgen el millor encara que altres la critiquen sense pietat. Entre ells, els seus examics Belén Esteban, Kiko Hernández i Gema López, que no van tenir cap problema en cebar-se amb ella.

María Patiño, en canvi, es va limitar a compartir una informació exclusiva sobre ella i ho va fer a Ni que fuéramos. Segons ella, Carmen Borrego estava indignada. El motiu? Es va assabentar tard del projecte teatral de la seva germana: “Carmen Borrego és de les últimes persones que s'assabenten i està cabrejada com una mona”, va assegurar.

S'ha informat que Carmen Borrego estarà enfadada amb Terelu Campos

Segons Patiño, hi va haver un enfrontament entre ambdues. El silenci de Terelu Campos sobre la seva nova feina hauria estat la causa. La presentadora va explicar que Terelu va preferir mantenir en secret la seva participació a Santa Lola i no volia que la informació es filtrés.

L'obra de teatre és un repte important per a Terelu, que actuarà juntament amb César Lucendo, que també dirigeix la funció. Lara Dibildos serà la productora. Terelu està encantada amb el projecte, encara que reconeix que la pressió és alta i fins i tot ha admès que l'ansietat li treu la son.

Però el que sí descarta és que els seus desvetllaments tinguin a veure amb un sentiment de culpa. Terelu ha negat rotundament la versió de María Patiño. Una cosa amb la qual la presentadora ja comptava.

Màxima felicitat amb el que Terelu Campos ha confessat sobre Carmen Borrego

Durant la presentació de l'obra, Terelu va haver de respondre a les preguntes. Li van preguntar sobre l'enfadament de la seva germana i ella va voler saber si aquestes paraules van sortir directament de Carmen Borrego. En saber que era informació de tercers, es va relaxar: “Em sorprèn que ella hagi dit això”, va afirmar.

No vol donar importància als rumors. Tampoc alimentar un conflicte públic amb la seva germana. Prefereix discutir amb ella en privat.

En la família Campos saben que els enfrontaments mediàtics poden ser lucratius. Però, en aquesta ocasió, han decidit apostar per la unitat. Màxima felicitat en la família després de la confessió de Terelu.