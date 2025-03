Màxima felicitat amb l'últim que ha revelat Emma García sobre Montoya

Emma García s'ha sincerat en una entrevista per a la revista Semana. La presentadora ha parlat sobre el concurs de Montoya a Supervivientes i ha donat la seva opinió sense embuts. Això sí, Emma García ha confessat que no recorda que Montoya va començar a la televisió amb ella com a presentadora.

Durant l'entrevista, Emma García va ser preguntada sobre el programa de Telecinco. No va dubtar a compartir el seu entusiasme per aquesta edició: “Aquest any el programa està que se surt. M'encanten els concursants, els supervivents i Makoke està molt forta, encara que pensant en aquest casament i en el seu nòvio…”, va confessar.

Però el moment més revelador va arribar quan va parlar sobre Montoya. La presentadora va recordar el seu pas per Mujeres y Hombres y Viceversa, el programa de cites que ella mateixa va conduir durant anys. No obstant això, va tenir un lapsus amb el concursant: “De Manuel sí, però de Montoya no me'n recordo, hauria de ser molt exprés i estaria molt tranquil perquè, si no, me'n recordaria”, va confessar.

Emma García confessa què li sembla Montoya com a personatge televisiu

Malgrat aquest oblit, Emma no va dubtar a lloar el paper de Montoya a Supervivientes. “Em sembla un personatge meravellós, és un descobriment”, va afirmar amb entusiasme. Unes paraules que demostren la seva alegria pel creixement del concursant a la televisió.

Emma García ha confirmat així que està seguint de ple el concurs televisiu i està feliç pel càsting que han fet.

No obstant això, la presentadora també va deixar clar la seva favorita per guanyar. La seva elecció és rotunda: Makoke. "Estem al màxim amb ella", va confessar Emma García.

"I és que a més té molt per sobreviure i aguantar. Anem a veure si el cap resisteix, que jo crec que és el més important. I a més està guapíssima lluïnt cos", va sentenciar.

Emma García s'alegra de l'èxit de Montoya

Amb aquestes declaracions, Emma García ha deixat clar que està encantada amb aquesta edició de Supervivientes. El seu entusiasme pel programa és evident i ha revelat que s'alegra per l'èxit televisiu del jove. Montoya l'ha sorprès, encara que en el passat no el recordés i el seu suport a Makoke és innegable.

Sens dubte, l'opinió d'Emma no ha passat desapercebuda. Les seves paraules han generat enrenou entre els seguidors del programa. Els espectadors ja estan atents a cada moviment de Montoya i Makoke a l'illa.

L'edició d'aquest any promet emocions fortes. Emma García ja té clar a qui dona suport. Ara, només queda veure si el públic està d'acord amb ella.