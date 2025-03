Enrique Iglesias envia un advertiment urgent a tots els seus fans: alerta amb això

El reconegut cantant Enrique Iglesias ha encès les alarmes entre els seus seguidors després d'una de les seves últimes reaccions. El mediàtic fill de Julio Iglesias té molt poder de convocatòria entre els seus fans, per la qual cosa un avís seu arriba molt lluny. Justament això és el que ha passat després de les seves últimes aparicions a les xarxes socials.

El cantant ha reaccionat públicament davant d'una estafa, en què una dona va ser enganyada per un impostor que es feia passar per ell. La víctima, Guadalupe C., va creure que tenia una relació sentimental amb l'artista i, lamentablement, va perdre tres mil dòlars a mans de l'estafador. La notícia va ser revelada a través del programa de Univision, Primer Impacto, i ràpidament va captar l'atenció de l'intèrpret de Bailando.

Enrique Iglesias va compartir el reportatge al seu compte d'Instagram amb un missatge d'advertència tant en espanyol com en anglès. "Atenció! Només connecteu-vos amb els perfils oficials i verificats d'Enrique Iglesias. Tots els altres són estafadors", va escriure.

Així mateix, el text del cantant seguia assegurant que "és molt trist veure aquests criminals abusar de la gent bona. No us deixeu enganyar! Si us plau". I és que la protagonista d'aquesta història, Guadalupe, va creure estar en contacte directe amb el seu ídol.

Mesos de falsos missatges amb Enrique Iglesias

Durant mesos, va intercanviar missatges amb algú que es feia passar per Enrique Iglesias. L'impostor va saber com jugar amb els seus sentiments, enviant-li paraules d'amor i falses promeses que la van fer enamorar-se. "És que jo t'estimo i sempre estaré amb tu", es va poder llegir.

"Si el teu marit no et vol, aquí estic jo, et vull per a tota la vida", va ser un altre dels missatges que va rebre la dona. A més, la víctima va arribar fins i tot a posar en risc el seu matrimoni per aquesta suposada relació. No obstant això, l'engany va ser descobert quan la família de Guadalupe va investigar i va determinar que els missatges venien des d'Àfrica.

Va ser llavors quan la dona va enfrontar la dolorosa veritat: l'home amb qui parlava mai va ser Enrique Iglesias. Sinó un estafador que només buscava aprofitar-se de la seva confiança i la seva admiració per l'artista. Malgrat el cop emocional i la pèrdua econòmica, la història de Guadalupe té un desenllaç positiu.

Un exemple que ha de servir d'exemple

Ara, ella ha decidit compartir la seva experiència amb la intenció d'evitar que altres persones caiguin en trampes similars. La seva família ha romàs unida, donant-li suport en aquest procés i ajudant-la a superar el que ha passat. El cas de Guadalupe no és aïllat.

Cada dia, milers de persones a tot el món són víctimes d'estafes en línia, en què criminals es fan passar per celebritats o figures públiques per obtenir diners. Per aquesta raó, Enrique Iglesias insisteix en la importància de seguir únicament els seus perfils verificats a les xarxes socials. Aquesta història deixa una gran lliçó: la precaució a internet és fonamental.